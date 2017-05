Thiem derrota a Nadal y el Djokovic vs. Del Potro se vio interrumpido en Roma

El español Rafael Nadal, que había ganado los tres últimos torneos que había disputado en tierra batida (Montecarlo, Barcelona, Madrid) , quedó eliminado este viernes en los cuartos de final del Masters 1000 de Roma al perder ante el austríaco Dominic Thiem por 6-4 y 6-3.

Thiem se cobró así la revancha, ya que fue derrotado por Nadal en las finales de Barcelona y Madrid.



El joven austríaco se enfrentará en semifinales al ganador del duelo entre el serbio Novak Djokovic y el argentino Juan Martín Del Potro, que se vio interrumpido el viernes y finalizará el sábado. Una tormenta, acompañada de fuerte viento, empezó a descargar sobre la pista cuando Djokovic dominaba 6-1 y 1-2.



Thiem, séptimo jugador mundial y semifinalista el año pasado en Roland Garros, encontró esta vez la fórmula para Nadal, que no podrá conseguir un octavo título en la arena romana.

Impecable de principio a final, en el que fue de largo el mejor partido de lo que va de torneo, el austríaco de 23 años se mostró muy agresivo en el juego, golpeando muy fuerte tanto de derecha como de revés.



Nadal sufre así su primera derrota en la preparación sobre tierra para Roland Garros, donde aspira a un décimo título. Thiem se confirma todavía más como uno de los aspirantes al título en la arcilla de París, tras demostrar que puede superar al rey de esta superficie.



“Mañana estaré en Mallorca (su isla de nacimiento) pescando o jugando al golf, o haciendo otra cosa. Voy a descansar un poco, creo que me lo merezco”, declaró Nadal.



“Luego, desde el lunes y el martes comenzaré a prepararme para Roland Garros, que es un torneo importante para mí. Si haces las cosas bien tienes más opciones en Roland Garros. Espero jugar allí mi mejor tenis”, apuntó.



Thiem, por su parte, celebró la gran victoria conseguida.



“He estado muy agresivo. Fue uno de esos días en los que sientes muy bien la bola. He dado muchos golpes arriesgados que han entrado. Es uno de mis mejores partidos”, admitió.



Nadal reconoció que Thiem había sido “mejor” este viernes y había jugado con “mucha intensidad”.

Muguruza, adelante

En la otra parte del cuadro, el joven talento Alexander Zverev y el estadounidense John Isner se enfrentarán en semifinales.



Zverev, 17º del mundo, se impuso en cuartos al canadiense Milos Raonic, sexto del ránking ATP, por 7-6 (7/4) y 6-1, mientras que Isner (24º jugador mundial) derrotó al croata Marin Cilic (8º) por 7-6 (7/3) , 2-6 y 7-6 (7/2) .



Zverev aspira a llegar a su primera final en un Masters 1000.



“Es una nueva etapa en mi carrera. No estoy sorprendido, esa no es la palabra, porque sé cuánto he trabajado. Sabía que iba a llegar, mucho mejor que haya llegado tan rápido” , afirmó el alemán.



En el cuadro femenino, la español Garbiñe Muguruza, campeona el pasado año en Roland Garros y actual número 7 mundial, derrotó a la estadounidense Venus Williams, número 12 del ránking, por 6-2, 3-6 y 6-2.



Muguruza se enfrentará el sábado en las semifinales a la ucraniana Elina Svitolina, que derrotó a la checa Karolina Pliskova (3ª del mundo) en dos mangas, por 6-2 y 7-6 (11/9) .



En la otra parte del cuadro, la rumana Simona Halep, 4ª del mundo, se enfrentará en semifinales a la holandesa Kiki Bertens (20ª) .