Tenista Kvitova resulta herida tras ser asaltada con un cuchillo

La tenista checa Petra Kvitova resultó hoy 20 de diciembre del 2016 herida de su mano izquierda al intentar defenderse de un ladrón que la asaltó con un cuchillo en su casa, informó la doble campeona de Wimbledon en su cuenta de Twitter.

"Fui atacada en mi casa por un individuo con un cuchillo. Cuando intenté defenderme me herí gravemente en la mano izquierda", señaló la número 11 del ranking mundial.



"Estoy en 'shock', pero estoy viva. La lesión parece grave y veré a especialistas, pero si conocen algo de mí saben que soy fuerte y que voy a luchar".



Según explicó su portavoz Karel Tejkal, las heridas que sufrió Kvitova no son de extrema gravedad pese a que la tenista es zurda.



El incidente podría comprometer sin embargo su participación en el primer Grand Slam de 2017, el Abierto de Australia que se disputa en enero.



Kvitova fue asaltada en su cada de la ciudad de Prostejov, en el este de la República Checa. Pocas horas antes de sufrir el ataque, Kvitova había confirmado su renuncia a la Copa Hopman, que se disputa en la ciudad australiana Perth del 1 al 7 de enero, por no haberse recuperado del todo de una lesión en el pie.