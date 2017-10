Maria Sharapova gana su primer título desde la suspensión por dopaje

La tenista rusa Maria Sharapova conquistó este domingo en Tianjin (China) su primer título WTA desde su vuelta al circuito en abril, después de haber purgado una suspensión de 15 meses por dopaje.

La rusa, exnúmero 1 del mundo y 86ª en la actualidad, superó en la final a la bielorrusa Aryna Sabalenka (102ª) por 7-5, 7-6 (10/8) , ganando así un torneo en el que participó en calidad de invitada y en el que no concedió un solo set.



Sharapova, de 30 años, conquistó su título 36 WTA, el primero desde que ganase en Roma en 2015.



La rusa tuvo que remontar en los dos sets (4-1 en el primero, 5-1 en el segundo) , y llegó incluso a salvar una bola de set. Su rival bielorrusa pecó de inexperiencia en su primera final WTA.

El de Tianjin era el séptimo torneo en que participaba desde su vuelta a las pistas después de su sanción por positivo de Meldonium en el Abierto de Australia de 2016.



No invitada a Roland-Garros, fue víctima poco después de una lesión en el muslo que le impidió participar en Wimbledon.



Invitada por los organizadores al Abierto de Estados Unidos a finales de agosto, Sharapova había alcanzado los octavos de final después de un triunfo de prestigio ante la actual número 1 del mundo, la rumana Simona Halep.



“Esta es una victoria muy especial para mí, me acordaré siempre. A veces, no se sabe cuándo acabarán todas las cosas por darse, y eso es lo que ha pasado esta semana”, declaró la rusa.



Sharapova, que ascenderá al Top-60 de la WTA en la clasificación del lunes, intentará proseguir su racha en casa, en el Torneo de Moscú, para el que también recibió una invitación.



El Torneo de Tianjin se disputó sobre superficie dura y reparte 426.750 dólares en premios.