Del Potro reconoce que Roger Federer es favorito en la final de Indian Wells

El argentino Juan Martín del Potro reconoció que Roger Federer parte este domingo (15:00) como favorito para la final de Indian Wells, primer Masters 1000 de la temporada, aunque aseguró que tratará de dar su mejor tenis para llevarse la corona en el desierto californiano por primera vez.

"Hemos jugado grandes partidos. Me encanta enfrentarme a él. Es el favorito para ganar mañana, pero trataré de hacer mi mejor tenis. Ya le he ganado en el pasado y sé lo que puedo hacer para repetirlo, pero no es fácil", explicó el de Tandil en conferencia de prensa tras imponerse al canadiense Milos Raonic.

"Será un buen reto para comprobar mi nivel ante él. Creo que todo el mundo esperaba esa final, y trataré de disfrutar del ambiente en la pista", declaró.



Preguntado por las claves para el encuentro de mañana, el tenista dijo con sinceridad: "Que él tenga un mal día y yo uno bueno sería importante".



"Está jugando muy bien y las condiciones aquí le vienen muy bien también. No es un rival nada sencillo para mí. Cuando le he ganado ha sido porque he hecho partidazos, pero también he perdido con él haciendo partidazos. Ganará quien mejor esté", apuntó.



Del Potro apabulló al canadiense Milos Raonic por 6-2 y 6-3, en 66 minutos, para citarse este domingo con Roger Federer en la final de Indian Wells.

El suizo Roger Federer jugará la final de Indian Wells. Foto: Joe Scarnici/ AFP

El suizo se impuso previamente al croata Borna Coric por 5-7, 6-4 y 6-4, en dos horas y 20 minutos.

Del Potro llega a la final del torneo californiano por segunda vez en su carrera tras haberlo logrado en 2013, cuando perdió ante el español Rafael Nadal.



Con su victoria suma un total de 400 en su carrera, de forma que se une a Guillermo Vilas (929) como los únicos argentinos que han alcanzado esa cifra.