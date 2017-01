Rafael Nadal y Serena Williams avanzan firmes a octavos de final en Australia

El español Rafael Nadal y la estadounidense Serena Williams, que suman entre ambos 7 títulos en el Abierto de Australia, ganaron sus respectivos compromisos este sábado, 21 de enero del 2017, clasificándose para octavos de final del primer Grand Slam del año.

El español Rafael Nadal derrotó en un magnífico partido al joven alemán Alexander Zverev, de 19 años, por 4-6, 6-3, 6-7 (5/7) , 6-3, 6-2.



El mallorquín, de 30 años, noveno mundial, superó una desventaja de dos sets a uno ante el prometedor Zverev (24º mundial) , al término de un disputado partido de tercera ronda, de más de cuatro horas de duración.



“Creo que fui el mejor a partir del segundo set. Perdí el tercero en el tie-break, pero pienso que ya jugaba mejor que él desde el fondo de la pista. Se mantuvo vivo en el set gracias a su servicio", declaró Nadal.

Rafael Nadal (der) saluda con su rival Alexander Zverev durante el partido del Abierto de Australia. Foto: AFP

“De cara a la confianza, es muy importante ganar este tipo de partidos, luego de haber ido por detrás”, añadió. “Mentalmente, estuve fuerte durante todo el partido, y físicamente estoy preparado para pelear por todas las bolas”, sentenció.



Sobre su joven rival, el mallorquín no dudó en alabarlo: “Tiene un potencial extraordinario. Da grandes golpes. Es ya uno de los mejores jugadores del mundo, y aún puede progresar. Será candidato a las cosas más grandes”.



En octavos de final, Nadal se enfrentará al francés Gael Monfils, sexto cabeza de serie, que se impuso al alemán Philipp Kohlschreiber por 6-3, 7-6 (7/1) , 6-4.



Nadal derrotó a Monfils en 12 de los 14 enfrentamientos entre ambos.



“ No hay que faltarle nunca el respeto diciendo que Rafa ya no es Rafa. Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. La última vez que se dijo lo mismo perdí (la final de Montecarlo, en abril) ” , recordó Monfils.



El español, exnúmero uno mundial y vencedor de 14 torneos del Grand Slam, intenta retornar a su mejor nivel tras un difícil año 2016, debido a una lesión en la muñeca.



Además de Nadal, otro aspirante al título como el canadiense Milos Raonic, número 3 del mundo, pasó a la siguiente ronda al derrotar al francés Gilles Simon por 6-2, 7-6 (7/5) , 3-6, 6-3. Raonic superó al galo en 2 horas y 35 minutos, y logró 21 aces.



En octavos le espera el español Roberto Bautista, que se impuso a su compatriota David Ferrer en un igualado partido; 7-5, 6-7 (6/8) , 7-6 (7/3) , 6-4.



También se despidió del torneo el español Pablo Carreño-Busta, que cayó ante el uzbeco Denis Istomin, 117 del mundo y verdugo de Novak Djokovic, por 6-4, 4-6, 6-4, 4-6, 6-2.

Serena Williams (der.) saluda con su rival y compatriota Nicole Gibbs. Foto: EFE

Williams con paso firme



La estadounidense Serena Williams, N.2 mundial, se clasificó este sábado a octavos de final del abierto de Australia, arrasando sin piedad a su compatriota Nicole Gibbs, en su intento de sumar 23 títulos de Grand Slam.



Williams despachó con una destreza casi clínica a su compatriota por 6-1 y 6-3 en la pista de Rod Laver Arena, barriendo con las dudas sobre su estado al principio de la temporada.



“Obviamente estoy aquí por una razón”, dijo Williams, que levantó el dedo índice en la celebración de la victoria, simbolizando el número 1 del mundo.



La eslovaca Dominika Cibulkova, sexta jugadora del mundo, fue eliminada por la rusa Ekaterina Makarova (34ª) en tres sets 6-2, 6-7 (3/7) , 6-3.



Cibulkova, finalista en 2014, era una de las aspirantes a ganar en Melbourne luego de conquistar en noviembre el Masters de Singapur.



Makarova, de 28 años y semifinalista en 2015, se enfrentará en octavos con la británica Johanna Konta, que se impuso a la danesa Caroline Wozniacki.



La francesa Caroline Garcia, 24ª del mundo, fue eliminada por la checa Barbora Strycova, 16ª del mundo por 6-2, 7-5.



A Strycova le espera Serena Williams en la siguiente ronda.