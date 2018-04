El técnico Alexis Mendoza fue despedido del Junior de Barranquilla, según confirmó el estratega a la prensa. "No soy más el técnico de Junior. Antes que me hagan preguntas quiero decirles que Fuad Char me echó", dijo Mendoza, que había llegado al banco del cuadro barranquillero a principios de temporada.

"Hasta hoy fui parte del cuerpo técnico de Junior, a ustedes agradecerles toda la colaboración y el aprecio", dijo el estratega de 56 años, aclarando que no se trató de una renuncia de su parte.



La prensa local apunta a que la salida del entrenador se debe al bajo rendimiento que ha demostrado el equipo, y que el detonante fue la reciente derrota del equipo 'tiburón' frente a Deportes Tolima en la liga local.

"Junior se permite informar a la opinión pública en general y a los aficionados en particular, que el profesor Alexis Mendoza dejó de ser el técnico del equipo profesional", afirmó por su parte el club.

En la liga local el equipo ha ganado 7 encuentros, empatado otros dos y perdido un total de cuatro. Aunque el equipo está clasificado entre los ocho mejores y solo está a cinco unidades del primer lugar del torneo, los empates ante La Equidad y Rionegro y las derrotas ante Envigado, Huila y Pasto, aceleraron la decisión. Sin embargo, en la Copa Libertadores el equipo afronta una difícil situación, pues perdió los dos partidos que disputó en la fase de grupos, el último de ellos en Buenos Aires ante Boca Juniors.



Aunque no está confirmado, los rumores en la prensa son fuertes y apuntan a que el estratega uruguayo Julio Comesaña dirigirá por octava vez al cuadro barranquillero.



Mendoza fue también técnico del Independiente del Valle de Ecuador, entre otros clubes.