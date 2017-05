El sur tendrá representantes en la 15K

‘Aunque el mundo se puso de cabeza yo me fui sola a correr’, recuerda Paola López cuando decidió correr por primera vez la Última Noticias 15K en el 2006. Con esa carrera, ella se inició en el atletismo.

Un año antes de competir se propuso aprender por sí sola lo necesario para cruzar la meta y así lo hizo. López salía a entrenar en las madrugadas y desde esa fecha se dedicó por completo a prepararse para carreras de largo aliento.



Desde hace un año es parte del club de atletismo Corredores del Sur, en el cual Édison Posso es el entrenador.



“Me inspira mucho su manera de entrenar. Yo le dije que quiero ser deportista élite y él me dijo que quería entrenar a alguien que de verdad quiera”, cuenta Paola, de 29 años.



La atleta ha participado en carreras en Guayaquil, Ambato, Cuenca... Pero uno de sus sueños es ganar la 15K.



Ella se ha codeado con las mejores fondistas del país, Diana Landi, Jéssica Paguay, Martha Tenorio, Rosalba Chacha. Ellas son su inspiración. “Me estoy entrenando con todo para esa competencia.



La comida, el descanso y recordar mis motivaciones me ayuda a mejorar”. Su dedicación y disciplina originaron que su sobrino Christian López se uniera a esta actividad, hace unos días.



En el club hay 20 atletas que se entrenan a diario. Su lugar predilecto es Fundeporte, donde se encuentran los lunes y miércoles, desde las 05:30. Los otros días cambian de sitios y se preparan de acuerdo a las necesidades personales que tienen, pero religiosamente coinciden los domingo en el Parque Lineal para correr con los integrantes del club de Atletismo de Solanda.



Para Marco Martínez, vicepresidente del club, el entrenamiento es como la comida… “Hay que hacerlo diariamente”.



Él tiene 50 años y desde que tenía 13 años disfruta de trotar. Su familia se suma a este deporte en el verano y aunque no ha ocupado lugares en el podio, para él no hay satisfacción más grande que la de correr junto a sus amigos, a los cuales conoció hace más de 10 años en el parque Las Cuadras .



Los Corredores del Sur se preparan todo el año para la Últimas Noticias 15K. Es el evento por el que sudan la “gota gorda”, como dice Martínez.

Esta carrera también fue la motivación para Édison Posso, entrenador de 32 años. Cuando era niño vio en la TV correr a Martha Tenorio y Rolando Vera la 15K y eso lo sedujo.



Posso empezó a correr a los 12 años, pero se retiró por algunos problemas personales. Recién, hace tres años sintió que no podía continuar sin el atletismo y volvió. Él, además, cursa el último año de una tecnología en deportes en el Instituto del Consejo Provincial de Pichincha y se entrena en el estadio Olímpico Atahualpa con Franklin Tenorio.



La misma pasión que siente Posso, la comparte Carlos Utreras y Germán Guanotasig. Ellos son fondistas que compiten por puro amor al atletismo. “Al atletismo se lo lleva en las venas”, coinciden los amigos que se conocieron en las pistas y han visitado otros países. Utreras corrió los 21K de Panamá, donde quedó segundo en categoría Supermáster.



Germán en cambio, inició a sus 18 años cuando hizo el servicio militar. Él tuvo la oportunidad de competir en carreras en Bogotá, Cali y Lima. Ahora estos amigos se preparan junto a los integrantes del club para mejorar su tiempo en la fiesta atlética del 4 de junio.