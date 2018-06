Suecia pierde por intoxicación a tres jugadores antes de medirse contra Alemania

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La selección de Suecia, que este sábado se enfrentará en Sochi con la de Alemania en la segunda jornada del Grupo G del Mundial, ha perdido a tres de sus jugadores por una intoxicación y a otro por una lesión en el tobillo, informó hoy el entrenador Janne Andersson.

"Filip Helander, Pontus Jansson y Marcus Rohden se quejaron de problemas estomacales el jueves por la noche y no viajaron a Sochi", declaró el seleccionador durante una conferencia de prensa antes de que sus jugadores tomaran contacto con el estadio olímpico Fisht, donde este sábado de jugará el partido.



Helander y Jansson son defensas y Rohden centrocampista.

Jansson es habitual titular en el equipo nórdico y su puesto debe ser ocupado mañana por Emil Krafth.



"Los tres jugadores sufrieron problemas estomacales anoche y por razones de seguridad los dejamos en casa", añadió el técnico.

Las malas noticias aumentaron en la plantilla de Suecia, que con México lidera el grupo, al confirmarse la lesión en el tobillo del delantero Isaac Kiese Thelin.



El jugador, de 25 años, participó algunos minutos en victoria por 1-0 sobre Corea del Sur, pero no podrá enfrentar a Alemania y su pronóstico de recuperación aún no fue divulgado.