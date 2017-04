El ‘streaming’ gana hinchas en la transmisión deportiva

La Internet se volvió el medio más efectivo para observar transmisiones deportivas en el mundo. En Ecuador esta alternativa empieza a ganar espacio, una vez que los canales de televisión abierta, Gamatv y TC Televisión, dejaron de transmitir el campeonato ecuatoriano de fútbol, en febrero pasado.

Servisky es la empresa dueña de las transmisiones del torneo local por Internet, a través de su producto ‘El Canal del Fútbol’. Esta es una página que, por un costo de USD 5 mensuales por suscripción, ofrece enlaces en ‘streaming’ con producciones propias dirigidas a usuarios de tablets, smartphones, computadoras…



José Herrera, asesor tecnológico de la firma, cuenta que es un servicio rentable, por la facilidad de penetración que tiene en el mercado. “Cualquier persona con una señal de Internet de por lo menos tres megabits puede ver los partidos”.



Evitó dar el número de suscriptores que tiene la página, pero aseguró que todos los días suma nuevos clientes gracias a las campañas publicitarias en Internet. Ellos adquirieron los derechos de transmisión en un contrato con TC, a inicios del 2012.



Además, la web de TC Televisión, StudioFútbol e Hincha Amarillo (transmite solo los encuentros de Barcelona), pueden retransmitir los resúmenes y goles de los encuentros. Eso tras un acuerdo previo con Servisky.



Sin embargo, Herrera asegura que, cada fin de semana, su empresa debe competir con señales ‘piratas’ que postean internautas en redes sociales. Por ello, su compañía contrató a dos firmas especializadas para bloquear las transmisiones no autorizadas.



Ahora ver el fútbol nacional es tan fácil como entrar a Facebook o YouTube y dar clic a enlaces ‘piratas’, que transmiten los partidos gratis.



“Hay resentimiento en el hincha que no entiende que debe pagar. Claro que las empresas tienen un beneficio, pero el bien mayor es para los clubes y la gente no entiende eso”, analizó Herrera.



Según una publicación de diario El País, de España, estas páginas ‘piratas’ son efímeras y abren y cierran -a veces solo el tiempo que dura un partido-. Cuando este termina, todo lo que pueda ser sospechoso, como enlaces y comentarios desaparece.



Es una práctica que se da a escala mundial. En noviembre del 2016, una jueza de La Coruña ordenó a la web Rojadirecta a suspender sus transmisiones deportivas por Internet, ante una denuncia “por violación de la propiedad intelectual”, interpuesta por Media Pro y GolTV, dueños de los derechos de la Liga española.



Rojadirecta era utilizada por internautas para ver gratuitamente eventos cuyos derechos audiovisuales pertenecen a canales de televisión pagada.



Pese a esos antecedentes legales, gigantes de la industrias del Internet como Facebook buscan alianzas oficiales para transmitir eventos deportivos, principalmente con las empresas encargadas de los derechos de los deportes más populares en los Estados Unidos.



En febrero, la empresa de Mark Zuckenberg llegó a un acuerdo con la Major League Baseball (MLB) para transmitir uno de los juegos claves de la temporada. Amazon, por su parte, tiene contrato con la Nacional Football League (NFL) para retransmitir el torneo.



Además, Univisión usa Facebook para transmitir en vivo partidos de la Liga mexicana, en inglés. Este año, mediante esa plataforma se podrán ver 46 partidos del fútbol azteca.



Según el portal Apertura.com, el año pasado, la NBA firmó una extensión de cinco años para su transmisión por Internet con Tencent, el grupo web chino, cuyo valor reportado fue de USD 500 millones.



Para no perder mercado, las operadoras de televisión pagada que tienen los derechos del campeonato ecuatoriano, utilizan sus portales web y aplicaciones celulares como alternativas para que sus suscriptores accedan a sus contenidos.

CNT Play, DirecTV Play y TVCable Planeta Once Play, ofrecen el servicio a sus usuarios. Ellos pueden acceder desde un computador o dispositivos móviles, ingresando su identificación de suscriptor y una clave creada.