El sobrino de Cléber Chalá se afianza en la Universidad Católica

En su infancia recibió consejos y hacía goles en la escuela de Agustín ‘Tin’ Delgado. Luego, en su etapa de adolescente, su tío Cléver Chalá le pidió que imponga más velocidad como identidad de su juego.

Jeison Chalá aprendió a definir en el valle del Chota, su lugar natal, y ahora pelea protagonismo en el once titular de la Universidad Católica.



“Mi tío siempre me insiste que desborde y haga mis jugadas. He llegado a comprenderme bien con Jhon Jairo Cifuente y él está marcando goles. Hemos tenido un buen comienzo de año”, manifestó Chalá, de 24 años.



La contratación del volante ofensivo en la ‘Chatoleí’ fue un pedido del DT Santiago Escobar. El estratega colombiano realizó un seguimiento del futbolista en la última parte del año pasado. Allí sumó minutos en el Clan Juvenil.



En el equipo de Sangolquí actuó por la banda izquierda. Sin embargo, desde que llegó a la Católica comenzó a jugar por la derecha y se afianzó.



La carrera de Chalá, después de salir de El Chota, comenzó en las formativas del Cuniburo, de la Segunda Categoría de Pichincha. Allí jugó en la Sub 16. Su mejor año en las formativas fue el 2012 en la Universidad Católica. Allí, en la Sub 18, anotó cinco goles en 15 juegos.



Ese desempeño le abrió las puertas en Independiente del Valle (2013). Esa temporada, en el equipo de Reserva de la Serie A, volvió a marcar cinco tantos en 15 cotejos.



“También estuve en Espoli, Liga de Portoviejo y Clan Juvenil. Mi empresario era Diego Herrera, pero Católica adquirió una parte de mis derechos. Tengo todas las ganas de triunfar en el fútbol”, dijo Chalá.



El rápido volante es una de las alternativas que tiene ‘Sachi’ Escobar en el partido de esta tarde ante Delfín, en el inicio de la séptima fecha del campeonato nacional. El cotejo será a las 16:00, en el estadio Olímpico Atahualpa.



Chalá tiene una competencia dura en su posición. Escobar alterna en ese puesto a él y a Romario Ibarra. También puede moverse por esa zona Kevin Mercado, otro de los jugadores veloces que contrató el equipo en esa posición.



Escobar confía en Chalá y en el resto de sus pupilos

“Hay un grupo sano que pelea y que ha entendido la importancia de tener la pelota y de tratarla bien. Hemos perdido puntos en partidos que jugamos bien, pero hay que seguir trabajando más para corregir”, dijo ‘Sachi’.



Una de las técnicas de trabajo del entrenador es revisar con videos el desempeño de cada futbolista en los partidos. Se sienta a conversar y analizan virtudes y errores. Luego realiza el mismo ejercicio, pero con todo el plantel. Uno de los delanteros que ha mejorado su desempeño gracias a esta práctica es Cifuente.



Escobar también trabaja mucho para corregir los movimientos de Chalá. Mira en él un volante con capacidades para triunfar en el fútbol.