Sloane Stephens venció a Jelena Ostapenko y ganó el torneo de Miami

La estadounidense Sloane Stephens venció el pasado 31 de marzo del 2018 en la final a la letona Jelena Ostapenko y se coronó campeona del torneo de tenis de Miami.

Stephens, decimotercera sembrada, superó a la europea, sexta favorita, por 7-6 (7/5) , 6-1, en una final inédita del certamen que se disputa en Key Biscayne.



Ambas jugadoras tuvieron su mejor actuación en el torneo de Miami, pués Sloane había llegado hasta cuartos en 2015, cuando cayó ante la rumana Simona Halep, mientras que en dos apariciones previas Ostapenko no había pasado de primera ronda.



La ganadora se lleva un premio de un USD 1 340 860 y 1 000 puntos para el escalafón de la WTA. En tanto, Ostapenko se agenció un premio de 654.380 dólares y 650 puntos para el ránking.



En un primer set muy disputado la estadounidense, ganadora del US Open de 2017, llevó el tie-break 7-6 (7/5) con apenas un 59% de efectividad en el primer servicio, aunque el de la europea fue peor (44%) .



Cada jugadora logró cuatro quiebres en ese primer set, aunque Ostapenko, ganadora de Roland Garros-2017, cometió tres dobles faltas en ese tramo.



“Los fanáticos fueron simplemente increíbles”, dijo Stephens. “Han sido dos semanas maravillosas, juego muy bien en los Estados Unidos. No estoy seguro de por qué, pero tal vez sea por el apoyo que recibo de la gente”.



Sloane añadió que “he pasado por muchos altibajos, por esto tengo que agradecer mucho a mi equipo”. Por su parte, Ostapenko le deseo lo mejor a la estadounidense al decirle que “bien hecho Sloane, jugaste increíble”.