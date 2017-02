El Sevilla refuerza su sueño en el derbi y el Valencia cede terreno

El Sevilla reaccionó a tiempo en el derbi en el campo del Betis (1-2) para remontar un marcador y un partido adverso y reforzó su sueño de pelear por el título de la Liga española, en tanto que el Leganés se tomó un respiro con una goleada (4-0) sobre el Deportivo, al que deja muy tocado.

El argentino Jorge Sampaoli, técnico del Sevilla, sufrió como su equipo y su afición una primera mitad en la que el cuadro verdiblanco fue muy superior y mandó en el césped y en el marcador gracias a un tanto de falta del danés Riza Durmisi.



Parecía que el desgaste del partido de Champions ante el Leicester le podía pasar factura al conjunto sevillista. Sin chispa, la mayor intensidad del Betis le permitía mandar en el derbi con claridad.

Sampaoli sabía que algo tenía que hacer. No dudó. Introdujo en el intermedio al francés Wissam Ben Yedder y a Vicente Iborra. El equipo fue otro a la vuelta del descanso y no tardó en hacerse con el derbi.



Dos acciones a balón parado, culminadas por el argentino Gabriel Mercado y el propio Iborra -con polémica porque Steven NZonzi estaba en probable fuera de juego-, le sirvieron para remontar el marcador y salir otra vez victorioso del duelo ante su eterno rival (1-2).



Este triunfo le permite igualar en cabeza con el Real Madrid -este con dos partidos menos, el del domingo ante el Villarreal y el aplazado contra el Celta- y con un punto más que el Barcelona, que visitará al Atlético de Madrid en esta vigésima cuarta jornada.



La desesperada lucha por la salvación escribió un importante capítulo en Butarque, donde el Leganés se llevó ante el Deportivo tres puntos que pueden ser vitales. Además lo hizo con goleada (4-0).



La situación del entrenador del cuadro gallego Gaizka Garitano queda pendiente de una reunión del consejo de administración. El Deportivo, que lleva siete partidos sin ganar -los cuatro últimos perdidos- queda decimoséptimo a tres puntos del descenso.



Por contra, el Leganés alivia notablemente su situación. El equipo que dirige Asier Garitano se sitúa con un margen de cinco puntos, y todo tras un encuentro muy inspirado de sus jugadores.



Los argentinos Alexander Szymanowski y Martín Mantovani encarrilaron la victoria en la primera media hora. El Deportivo no tuvo capacidad de reacción y completaron la faena en el tramo final Unai López y Alberto Bueno.



El Eibar celebró su partido número 100 en la máxima categoría del fútbol español con una victoria clara y contundente (3-0) que le permite afianzar su ilusión de pelear por Europa. Lo hizo a costa del Málaga, que volvió a dar un paso atrás.



Adrián González firmó su primer doblete -su segundo tanto de penalti- y Sergi Enrich cerró la cuenta y se convirtió en el máximo artillero del cuadro eibarrés en La Liga Santander. El venezolano Roberto Rosales fue expulsado por doble amonestación y el equipo del uruguayo Marcelo Gato Romero quedó en inferioridad, pero para entonces el partido ya estaba sentenciado.



El Málaga sigue sin respirar tranquilo, al igual que el propio Betis y el Valencia, que vio cortada su racha de dos triunfos seguidos con su derrota en Vitoria ante el Alavés (2-1) en un partido en el que llegó a adelantarse con un tanto de Carlos Soler a falta de veinte minutos para el final.



Pero no se rindió la escuadra del argentino Mauricio Pellegrino, se desfondó el bloque de Voro y el cuadro local encontró el premio en los goles de Ibai Gómez y del serbio Aleksandar Katai, que acababa de salir al campo.