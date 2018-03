En la Serie B se viaja hasta 10 horas

Jarel, hijo de cuatro años del mediocampista Christian Lara, correteó entre los jugadores del Clan Juvenil, el martes. “Toca el balón, diablito pequeño”, le arengaron algunos de los futbolistas que practicaron en la amplia cancha de la Universidad Internacional del Ecuador.

Tras ‘peregrinar’ por canchas de Tababela, Sangolquí y el parque La Carolina durante un mes, los jugadores del club tienen, desde ese día, un campo fijo para entrenarse. Un convenio con la institución educativa, auspiciante del plantel, facilitó el lugar. “No queremos ser parias y estar yendo de un lado a otro”, expresó Julio Asad, entrenador argentino del equipo.

Los convenios y los canjes forman parte de las fuentes de financiamiento de los presupuestos de los clubes en el torneo que se inició el fin de semana y finalizará en noviembre. Los dos mejores de los 12 subirán a la Serie A.

Clan compite tras descender de la Serie A. Su caída a la Serie B causó la reducción de un 60% del presupuesto. De esta manera, el cuadro de Sangolquí afronta el campeonato 2018 con un presupuesto cercano a los USD 600 000.



Jorge Guerrero, del grupo que administra el equipo, explicó que hay juveniles que intentan mostrarse, pero también experimentados como Lara y Damián Lanza.



Sin embargo, algunos no quedaron conformes con los acuerdos económicos y no jugaron en la primera fecha. Ese es el caso de Javier Charcopa, quien no actuó en el debut, ante Liga (P), y no se presentó a la práctica del martes.



Para ir a Portoviejo, el DT y los jugadores se desplazaron en bus, en un viaje cercano a las siete horas.



Los desplazamientos, sin embargo, pueden ser más extensos. Los jugadores de Puerto Quito viajaron nueve horas, por vía terrestre, la semana pasada para llegar a Cuenca a su partido ante el Gualaceo.

En la Serie B, todos los traslados son por vía terrestre. El viaje más extenso puede ser de hasta 10 horas. Ese es el tiempo que, por ejemplo, planea tener el América de Quito cuando visite al Orense de Machala.

Puerto Quito se estrena en Primera categoría, desde este año. Tras ascender desde la Segunda, sus directivos optaron por dejar el cantón de Pichincha y fueron a Santo Domingo de los Tsáchilas para radicarse en esa provincia. Lograron cerrar convenios con siete empresas auspiciantes.

Camilo Meneses, gerente del plantel, revela que los patrocinadores son la principal fuente de financiamiento del presupuesto de USD 600 000.



El directivo, al igual que sus colegas, esperan que se resuelva el conflicto de los derechos de televisión para percibir esos ingresos. Con todo, expresa que las compañías públicas y privadas acogieron bien al equipo y le ayudaron.

Entre los jugadores también hay alegría, puesto que la mayoría nació en la tierra ‘tsáchila’. Ahora, ellos están cerca de sus familiares y no tienen que realizar viajes entre los días de la semana para visitarlos.



Puerto Quito logró convenios y se entrenan en canchas de la federación local y de instituciones públicas. Además, arregló un convenio con la Prefectura de Pichincha para que le provea de transporte para desplazarse a los partidos.



A cambio, el club provee de jugadores de la localidad para el proyecto Caritas Sucias.



Orense es el otro plantel que se estrena en la Primera. Tiene el auspicio de la Alcaldía de Machala y de compañías agrícolas y de químicos que se emocionaron con la clasificación a la Serie B.

El club nació en el 2009, pero desde el 2012 se vinculó al fútbol profesional, en la Segunda. También participa en los torneos de natación, baloncesto y tenis, pero en el 2017 logró impacto con su ascenso a la Serie B del torneo de balompié.

Darwin Palacios, presidente del cuadro orense, revela que la campaña se financiará con USD 800 000, cuya mitad provendrá de patrocinadores.



Orense realizó siete fichajes, entre ellos el de Daniel Viteri, que estuvo en Liga. Él admite que los sueldos son menores que en la Serie A, pero destaca la competitividad del torneo.

Ronaldo Oñate, zaguero del América y que pasó por Católica, dice que no todas las canchas presentan buenas condiciones. “Pero eso no debe ser obstáculo. El fútbol lo aprendimos a jugar en potreros”.