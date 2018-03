Serena y Venus Williams chocarán en tercera ronda de Indian Wells

Las hermanas Serena y Venus Williams se enfrentarán el lunes 12 de marzo de 2018 en la tercera ronda del torneo de tenis de Indian Wells después de dejar en el camino a la holandesa Kiki Bertens y a la rumana Sorana Cirstea, respectivamente.

Serena, que regresó a las canchas el pasado viernes tras una larga ausencia a raíz del nacimiento de su hija Olympia Ohanian, se impuso el sábado ante Bertens con parciales de 7-6 (7-5) y 7-5, mientras que Venus, octava favorita de la competencia, hizo lo suyo frente a Cirstea por 6-3 y 6-4.



"Tengo un largo camino por recorrer. Me sentí mejor que en la primera ronda pero aún estoy un poco oxidada. Esto es una prueba, viajar con la bebé y jugar es tan nuevo para mí", dijo Serena al término del encuentro del sábado frente a Bertens.



El choque del lunes, que será el número 29 entre las hermanas, acaparará la atención de los asistentes al torneo californiano que ha servido de escenario perfecto para el regreso de la ganadora de 23 Grand Slams.



Las Williams no se enfrentan desde la final del Abierto de Australia el año pasado, cuando Serena completó 17 triunfos ante su hermana, que tiene 11. La que es considerada la mejor tenista de los últimos tiempos reconoció que enfrentarse a Venus no es algo que desee pero que su espíritu competitivo la hace disfrutar. "Realmente aborrezco cada vez que jugamos pero disfruto la batalla cuando estoy allí", indicó la tenista de 36 años.