Seleccionados Sub 20 restan años a la Tricolor

Jordan Sierra tenía el celular apagado durante el desarrollo del Sudamericano Sub 20, que se disputó en el país. Cuando lo encendía, leía y escuchaba los mensajes de los empresarios que buscaban representarlo, él prefirió ignorarlos.

Estaba concentrado con la selección, además tiene contrato vigente con el Delfín de Manta hasta el 2018.

El manabita era observado por representantes de clubes del campeonato nacional y equipos europeos.



El jugador de 19 años destacó con la Tricolor Sub 20, por lo que fue considerado para formar parte de la selección mayor, que el miércoles 22 de febrero disputará un amistoso frente a Honduras, en el estadio George Capwell de Guayaquil.



Le sorprendió la convocatoria de Gustavo Quinteros, pero también se emocionó porque jugará junto a Matías Oyola, quien es el futbolista que más admira en el país.



Lo enfrentó el año pasado por el campeonato nacional. Lo que más admira del ‘Pony’ es la manera en la que defiende el balón durante los encuentros, también le gusta la eficacia en los pases del argentino-ecuatoriano.



Sierra cumplirá 20 años el próximo 23 de abril, por lo que es el jugador más joven de la nómina que citó Quinteros. Por eso está ansioso de compartir con jugadores de mayor experiencia.



Esa integración es precisamente lo que quiere Quinteros con este microciclo, que se inició el viernes y que finalizará con el amistoso frente a los hondureños.



Citó a 10 nuevos futbolistas y redujo el promedio de edad de la Tricolor de 27 años a 24,8. De esos 10 debutantes, tres pertenecen a la Sub 20 que recientemente se clasificó al Mundial que se jugará en mayo en Corea. Además de Sierra, está el defensor Félix Torres y el atacante Bryan Cabezas, del Atalanta de Italia.



El entrenador planea formar a los jóvenes, como parte del proceso de recambio que propuso en marzo del 2015, cuando se hizo cargo de la selección mayor. Le importa poco el resultado que se obtenga ante los centroamericanos; quiere ver el rendimiento de los nuevos integrantes de la Tri.



Según Sierra, Quinteros les pide un juego rápido y que presionen en campo rival. No tendrá problema con eso, porque son las mismas exigencias que tenía en la Sub 20, bajo el mando del DT Javier Rodríguez.



El seleccionador Gustavo Quinteros, en cambio, dijo que convocó a Sierra por sus pases entre líneas.



La selección tiene previsto entrenarse la tarde del lunes 20 en el estadio Monumental, y se espera que el entrenador formalice la alineación que usará ante Honduras. Los boletos para el amistoso salieron a la venta desde el viernes.