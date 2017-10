Selecciones juveniles proveen pocos jugadores a la Tri mayor

Darío Aimar competía en la Segunda hace cuatro años. Esta temporada, ya jugó como titular en dos partidos de eliminatorias al Mundial.

El zaguero, de 22 años, nunca jugó en un Sudamericano o en un Mundial juvenil antes de dar el salto a la Tricolor mayor. Su caso es parecido al de Ayrton Preciado, Romario Ibarra o Michael Estrada, jóvenes quienes tuvieron minutos de juego con la Tricolor en las eliminatorias a Rusia 2018, que finalizaron el martes pasado.



De los 45 tricolores que participaron en el premundial, solo 13 tienen antecedentes en selecciones juveniles, en los últimos 16 años. En este proceso eliminatorio de dos años, Ecuador falló en su intentó de llegar a su cuarto Mundial.



Aimar fue llamado por el técnico interino Jorge Célico, quien afirmó que intentaba iniciar un proceso de renovación en la Selección luego de que el plantel se quedó casi sin opciones de llegar a Rusia bajo la dirección del entrenador Gustavo Quinteros.



El argentino confió en experimentados como Christian Noboa, Walter Ayoví, Antonio Valencia y Felipe Caicedo, futbolistas de entre 32 y 38 años. También, incluyó a jugadores que se destacaron con Independiente en la Copa Libertadores de América como Luis Caicedo, Arturo Mina y Jefferson Orejuela.



De ellos, solo Orejuela terminó como titular en los últimos cotejos eliminatorios. Él tampoco tuvo participación en una selección juvenil en los últimos 16 años.



Entre los que sí pasaron por combinados juveniles -entre el 2011 y el 2015- antes de dar el paso a la Tri mayor están Christian Ramírez, José Francisco Cevallos, Johny Uchuari, Marcos Caicedo, Jacob Murillo, Pedro Pablo Velasco. Sin embargo, entrenadores ecuatorianos temen de que varios de ellos continúen en un nuevo proceso para clasificar a un nuevo Mundial.

“Si es que se respetan los proceso habrá jugadores para la Selección en el futuro”, expresó el técnico Gonzalo Alcócer, quien formó parte de los cuerpos técnicos de las categorías Sub 15, 17 y 20.



Alcócer destaca que José Francisco Cevallos, Christian Ramírez, Carlos Gruezo, Júnior Sornoza y Johnny Uchuari jugaron en el Mundial Sub 20 del 2011, en México.



Asimismo, destaca que Jefferson Intriago estuvo en el Sudamericano Sub 17 del 2013. El pasado martes, el manabita tuvo la tarea de marcar a Lionel Messi, la figura de ese partido. El argentino hizo tres tantos en la goleada de su país sobre el cuadro ecuatoriano, en el Olímpico Atahualpa.



Según Alcócer, con la nueva administración en la FEF, que asumió Carlos Villacís, se interrumpieron procesos en los combinados juveniles. “Varios integrantes de los cuerpos técnicos salimos de la FEF, entre ellos Eduardo Moscoso y Francisco Reinoso. Solo se quedaron Javier Rodríguez y Miguel Santillán”.



Perdomo Véliz Jare, director de las divisiones formativas de El Nacional, en cambio, asegura que con la llegada de Célico hubo más apertura para los técnicos de las formativas de los clubes nacionales.

Véliz Jare considera que pocos jugadores de selecciones juveniles dieron el salto a la Tri mayor por falta de oportunidades. “Los entrenadores no se han arriesgado a ponerles en la Selección”.



Considera que sí hay talentos en los equipos, aunque admite que no ha existido una buena formación para que surjan laterales zurdos o delanteros. Para Alcócer, hace falta un plan integral entre las selecciones juveniles y la Tri mayor.