La Selección ecuatoriana sufrió un descenso abrupto en dos años

La Selección cierra el año en el puesto 70 del ranking FIFA, su segunda peor ubicación histórica en este escalafón, y sin un entrenador contratado para un nuevo proceso. Son los rezagos de su discreta campaña en las últimas eliminatorias que terminó sin la clasificación al Mundial de Rusia 2018.

La Tri se ubicaba en el puesto 31 en octubre del 2015 cuando sorprendió a Sudamérica con una victoria de visitante sobre Argentina, en el estadio Monumental de Buenos Aires.



La buena racha se extendió hasta marzo del 2016, cuando el equipo era líder invicto. Entonces, empezó a derrumbarse hasta llegar a la posición 60, en octubre pasado. Argentina se tomó el desquite y venció con tres goles de su estrella, Lionel Messi, en el Atahualpa.



Los conflictos entre los directivos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) con Gustavo Quinteros, entonces DT tricolor, y los seleccionados y la falta de buenos resultados surgieron como reflejo del desmoronamiento. También, hubo indisciplina, con cinco jugadores que fueron suspendidos por abandonar la concentración sin permiso cuando asumió Jorge Célico como interino, quien había citado a 16 nuevos para los últimos dos partidos.



Énner Valencia, Robert Arboleda, John Jairo Cifuente, Joao Plata y Gabriel Cortez siguen sancionados por la Tricolor por su infracción.



Desde Antonio Valencia, capitán y figura del Manchester United, hasta Christian Noboa hablaron de cambios. “Espero que la Federación pueda cambiar, dé un giro con gente nueva en todos los aspectos”, expresó el ‘Toño’ a la cadena DirecTV, en Inglaterra.



Noboa aseguró que hubo restricciones de alimentos en las concentraciones y los familiares de los deportistas no podían ingresar a los parqueaderos en la Casa de la Selección. “Si no tienes a los jugadores contentos de calidad, a los que realmente merecen estar en la Selección, esto no va a funcionar”, indicó el volante del Zenit de Rusia al programa Tarjeta Dorada. También cuestionó el trato de Carlos Villacís, presidente de la Federación. Expresó que, con el expresidente del organismo, Luis Chiriboga, actualmente procesado por lavado de activos, había un mejor trato.



Con este panorama, ¿qué le espera a la Selección en el 2018? La Comisión de Selecciones, que preside Villacís, se reunió hace dos semanas para elaborar un informe del equipo nacional. Lo presentará el 5 de enero en el congreso ordinario, en Guayaquil.



El informe contiene sugerencias para el trabajo de la Tricolor. Una de estas es que los clubes locales sean más flexibles para enviar a sus jugadores al plantel.

Sin embargo, la contratación del DT sigue pendiente. La Federación tiene carpetas de candidatos para que asuman el proceso de clasificación para el Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, no se ha resuelto el tema, explicó Eduardo Chang, integrante de la Comisión de Selecciones.



“No hay apuro por contratar al nuevo técnico. Hay que ver las opciones disponibles”, agregó el dirigente.



Tampoco se han establecido amistosos, aunque habrá una fecha FIFA el 23 de marzo del 2018. Según Chang, la decisión de jugar encuentros pasará por la elección del estratega.



Para el exseleccionado Jacinto Espinoza es momento de dar oportunidades a entrenadores ecuatorianos como Paúl Vélez, quien clasificó al Macará a la Libertadores. Para el exgolero, el camerino de la Tri “no estuvo fuerte”, durante las últimas eliminatorias. Añade que hubo “fallas, incluso a nivel dirigencial”, que originaron el descenso del plantel ecuatoriano.