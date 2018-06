Willy Caballero es el reflejo de la crisis argentina en el Mundial de Rusia

LEA TAMBIÉN

Argentina afronta su peor momento en los Mundia­les desde Corea-Japón 2002. En ese torneo cayó eliminada en la primera ronda.

Después de esa cita, logró avanzar a los cuartos de final de los Mundiales del 2006 y 2010. Y en Brasil 2014 llegó hasta la final, en la que sucumbió ante Alemania.



El peso de esa última final perdida parece haber repercutido en esta generación de jugadores, encabezada por Lionel Messi, adorado en el FC Barcelona pero cuestionado en su Selección al ser comparado constantemente con Diego Armando Maradona, el ‘Pelusa’ que guió a la ‘Albiceleste’ al título mundial en México 1986.

El arquero argentino Willy no pudo detener un remate del mediocampista croata Luka Modrić durante el segundo partido del Grupo del Mundial de Rusia entre Argentina y Croacia en el Estadio Nizhny Novgorod en Nizhny Novgorod el 21 de junio de 2018. AFP

Si bien Argentina aún no está eliminada de la primera fase del grupo D del Mundial de Rusia, sus posibilidades y, sobre todo, su juego parecen alejarle del objetivo de clasificarse a la siguiente instancia. Es tercero con apenas 1 punto a falta de un partido en su grupo. Croacia, ya clasificado, lidera con seis. Mientras que Islandia es segundo, también con un punto, pero con mejor gol diferencia que los gauchos.



Pase lo que pase este viernes 21 de junio de 2018, entre islandeses y nigerianos, el futuro argentino pasaría a depender del duelo entre Islandia y Croacia, de la tercera y última jornada, el 26 de junio. Ese día, los gauchos se medirán al combinado africano.

El jueves, Messi -considerado el mejor del mundo- apenas realizó un remate al arco de Croacia, que se impuso abultadamente 3-0, en el Niznhy Nóvgorod Stadium. Con la goleada, los croatas se clasificaron con anticipación. Un golpe de autoridad para considerar favorito al equipo de Luka Modrić.



El mediocampista, con el número 10 en su espalda, mostró todo su talento en el mejor escenario posible. Fue el cerebro de su equipo y anotó uno de los tres tantos. Los otros dos fueron convertidos por Ante Rebić e Ivan Rakitić, compañero de ‘Lío’ en el FC Barcelona.

Ivan Rakitić (7) de la Selección de Croacia anota el 0-3 durante el segundo partido del Grupo E del Mundial entre Argentina y Croacia en Nizhny Novgorod, Rusia, 21 de junio de 2018. EFE



Eso sí, el camino a la victoria para los europeos se abrió tras un error deWilly Caballero, quien despejó débilmente el balón y lo dejó en los pies de Ante Rebic, autor del primer gol. A sus 36 años, es un arquero prácticamente sin experiencia en la Selección mayor. Debutó como internacional el 23 de marzo ante Italia y su inclusión como titular tras la lesión de Sergio Romero fue una apuesta que puede salirle muy cara a Jorge Sampaoli.



El DT volvió a realizar cambios. Desde que asumió el mando, el año pasado, no ha repetido un ‘11’ estelar.



El jueves 21 de junio, optó por una línea de tres jugadores en la defensa, comandada por Nicolás Otamendi, en el centro. Por los costados estuvieron Gabriel Mercado y Nicolás Tagliafico.



Su intención era que el equipo tuviera más hombres para controlar el balón y llegar con profundidad. La apuesta dio resultado solo en parte en los minutos iniciales. Argentina llegó, pero no supo resolver con Sergio Agüero ni Enzo Pérez.



Entonces, llegó el error de Caballero y Argentina no mostró reacción. Sampaoli se fue entre insultos del Nizhny Nóvgorod Stadium.

