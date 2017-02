Rusia no logra que atletas sancionados por doping devuelvan medallas

El presidente del Comité Olímpico Ruso (NOK), Alexander Zhukov, admitió hoy, 2 de febrero del 2017, que está siendo muy difícil lograr que los deportistas olímpicos devuelvan las medallas que les fueron despojadas por casos de doping.

"Es un trabajo muy difícil", reconoció hoy Zhukov a la prensa en Moscú. En nombre del Comité Olímpico Internacional (COI), el NOK contactó a los atletas sancionados, pero hasta el momento no obtuvo ninguna respuesta positiva.



"Todavía no tengo información de que alguno la haya devuelto", afirmó el jefe del olimpismo ruso. Después de que el COI volviera a analizar con nuevas tecnologías las muestras de los deportistas que participaron en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y Londres 2012, 18 atletas rusos perdieron sus medallas por haber dado positivo en los nuevos controles.



El deporte ruso atraviesa un momento muy duro después del informe de la Agencia Mundial Antidoping (AMA), en el que se acusó a Rusia de promover el doping sistemático de sus atletas con apoyo estatal. Por ese motivo, todo el equipo de atletismo ruso no pudo participar de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.



Sin embargo, todavía no hay una decisión respecto a la autorización de los deportistas rusos para los Juegos Olímpicos de invierno de 2018 en Pyeongchang, Corea del Sur. "Nuestro enfoque no ha cambiado: los atletas que no estuvieron involucrados en el uso de drogas ilegales deben ser aprobados para los Juegos", resaltó Zhukov.