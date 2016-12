Rusia cree declaraciones sobre dopaje fueron sacadas de contexto 

Rusia rechazó este miércoles, 28 de diciembre del 2016, las afirmaciones del diario The New York Times, en las que se aseguraba que las autoridades rusas reconocieron por primera vez que en su país se llevó a cabo una conspiración de dopaje, al considerar que están “fuera de contexto”.



Según el medio estadounidense, que preguntó a varios responsables de la instancia antidopaje rusa, la directora general de la agencia rusa antidopaje (RUSADA) , Anna Antseliovich, admitió en una entrevista que “una conspiración institucional” se puso en marcha en los últimos años.



La dirigente y otros entrevistados negaron, en cambio, que el esquema estuviera promovido por el Estado y aseguraron que las personas más importantes del gobierno no sabían nada.



Pero esta afirmación “está fuera de su contexto y libremente interpretada”, reaccionó Anna Antseliovich en una entrevista a la radio Echo de Moscú y añadió que espera que se trate de un “simple malentendido”.



La RUSADA había rechazado estas afirmaciones, denunciando en un comunicado de prensa que fueron "distorsionadas y sacadas de su contexto, mientras que el Kremlin explicaba que quería verificar la veracidad de estas declaraciones", antes de hacer un comentario al respecto.



"Desde el principio, hemos negado toda la implicación del Estado, de los órganos o servicios gubernamentales en el posible dopaje de los deportistas", dijo Dmitri Peskov el portavoz de Vladimir Putin.



La autora del artículo del The New York Times, Rebecca Ruiz, ha mantenido su versión alegando que todas "las citas de nuestro artículo son correctas".

"Los responsables rusos me dijeron que no recurren más la existencia de un sistema organizado de dopaje, solamente que este sistema estaba instaurado por el Estado", escribió la periodista en su cuenta de Twitter.