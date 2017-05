Roberto Quiroz fue eliminado en fase clasificatoria al Roland Garros 2017

El tenista ecuatoriano Roberto Quiroz (231, ATP) fue derrotado en su partido clasificatorio al torneo principal del Roland Garros y cedió el cupo al francés Maxime Hamou (282, ATP), tras disputar un encuentro de una hora y seis minutos, este viernes 26 de mayo de 2017.

Con parciales de 7-5 y 6-0, el francés Hamou se impuso al ecuatoriano, quien a pesar de tener un buen inicio no pudo sostener el marcador a favor en el famoso Abierto de Francia.



Al principio del 'match', Quiroz logró colocarse 3-1 arriba en el primer parcial, sin embargo, el tenista europeo no bajó los brazos y se jugó entero para equiparar las acciones.



Con 5-6 abajo en el 'score', el zurdo tricolor cometió dos doble faltas, que a la postre le significaron perder el set. Quiroz, que jugaba su primer Grand Slam como profesional, no pudo volver a someter a su rival y en el siguiente set fue derrotado con holgura.



Hoy, según un comunicado, el saque del ecuatoriano, una de sus principales armas, no logró ser determinante en el juego ante Hamou, a tal punto que tuvo un 39% de efectividad de puntos ganados con su primer servicio.



Ya sabiéndose fuera del Roland Garros, el siguiente reto de Quiroz estaría en Wimbledon, donde al igual que el aclamado torneo de Francia, tendrá que disputar la fase de clasificación (qualy) programada para el 26 de junio.



Hasta la fecha, el guayaquileño Andrés Gómez es el único ecuatoriano que hizo historia en Roland Garros al ganarlo en el año de 1990 ante Andre Agassi, el actual entrenador de Novak Djokovic.



En la primera ronda del Roland Garros 2017, Rafael Nadal (4, ATP) comenzará ante el francés Benoit Paire, Andy Murray (1, ATP) lo hará frente al ruso Andrey Kuznetsov y Novak Djokovic (2, ATP) se verá las caras con el español Marcel Granollers.