Rinson López, el primer extranjero que marcó un gol con El Nacional, quedó fuera del equipo por documentos falsos

La Ecuafútbol determinó que los documentos de identidad Rinson López, el lateral derecho de El Nacional no eran verídicos. De acuerdo con los datos de la FEF, el futbolista se registró el 7 de julio del 2009 como jugador del Aucas.

Después jugó en Macará, Pelileo, Espoli y el Juventud Independiente Tabacundo hasta llegar, hace dos años, al cuadro criollo. Sin embargo, su documento de identidad de ecuatoriano es falso porque el jugador es colombiano. Por ello, acaba de ser sancionado por la Ecuafútbol por seis meses.



“Rinson es una gran persona, un excelente profesional, pero cometió este error y quedó fuera del equipo”, reconoció Tito Manjarrez, presidente de los criollos, esta mañana.



El futbolista admitió su error en una entrevista en radio Única en Deportes. “Quiero pedirle disculpas a todo el Ecuador y a El Nacional, porque desde los 17 años vine a Ecuador a trabajar (ahora tiene 30). Había personas que me querían ayudar pero me ayudaron de la manera incorrecta, me sacaron ese documento y ahora me doy cuenta que podía nacionalizarme tranquilamente”.

“Ya no tengo nadie que me ayude a solucionar mis documentos, nadie que me diga venga acá. Gracias a Dios la sanción es solo acá en Ecuador. No tengo propuesta de ningún lado, seguiré entrenando solo, esperando una oportunidad”.



López se ganó la confianza del técnico Eduardo Favaro en esta temporada en la cual jugó 30 partidos y marcó un tanto: el de la victoria en la segunda fase del torneo ante Clan Juvenil (4-3 en Sangolquí).



El año pasado actuó en 10 compromisos con el cuadro criollo y no anotó goles.



La sanción para el futbolista solo aplica al torneo ecuatoriano, por lo cual podrá buscar una opción en su natal Colombia. “El Nacional no tiene responsabilidad ni la culpa en lo que hice”, agregó el lateral derecho