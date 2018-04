Richard Carapaz acumula kilómetros en Carchi para el Giro de Italia

Richard Carapaz no encontró mejor lugar de entrenamiento para el Giro de Italia que su tierra, Carchi. “Tenemos las rutas ideales y bajas temperaturas como las que se viven hoy en Europa. Allá no me afecta competir en frío y lluvia”, dijo el ciclista.

La semana pasada llegó a Julio Andrade, en Carchi, luego de alcanzar el tercer lugar en la Semana Internacional Coppi y Bartali, en Italia. “Estamos acumulando kilómetros. Entrenamos cuatro horas al día porque nos estamos preparando para el Giro de Italia, una competencia que requiere de fuerza y resistencia. Son tres semanas con etapas de media y alta montaña”, añade Carapaz, quien está feliz por su rendimiento en el primer trimestre del 2018.

Carapaz, de 24 años, inició su temporada en la Vuelta a San Juan en Argentina. “Nos sirvió para agarrar ritmo de competencia”. Allí se ubicó en el puesto 73 entre 155 competidores.



En febrero formó parte del equipo que lideró Nairo Quintana en la Colombia Oro y Paz. Ocupó el noveno lugar en la Sub 25 y 23 en la clasificación general. “Trabajamos para él, quien obtuvo el segundo lugar en la clasificación general. Fue una victoria del equipo y todos la disfrutamos”.

Viajó a España, sede del Movistar Team para iniciar la temporada europea. Fue el principal gregario y apoyo del español Marc Soler, su compañero en el Movistar Team para que se coronara campeón en el París-Niza. “Fui partícipe de su primer lugar, eso me puso muy contento, el cuerpo técnico estuvo feliz por el desempeño que realicé”, dijo Carapaz, que se ubicó en el puesto 11.

A finales de marzo, lideró el equipo telefónico y alcanzó el tercer lugar en la Semana Internacional Coppi y Bartali, en Italia, donde logró su segundo podio en Europa, luego del segundo lugar en Francia, del año pasado. “Pude mostrar mis cualidades, subir al podio nos dejó muy contentos. Ahora nos entrenamos para el principal objetivo del año, el Giro, una gran oportunidad que me brinda el equipo para mostrarme en una competencia de tres semanas”.

El Giro es uno de los tres eventos más importantes del mundo ciclístico junto con el Tour de Francia y la Vuelta a España. “Está confirmada mi participación, creo que me lo he ganado”. Es el sueño más grande de su vida, que lo comenzó a cultivar hace nueve años cuando comenzó su etapa de deportista.



El Giro de Italia tiene un recorrido total de 3 546 km en 21 etapas. “Para completar las tres semanas de carrera hay que tener mucha fuerza y resistencia. Al final, quien llega a la meta es quien ha sabido administrar sus energías”.



Por eso su entrenamiento ha sido incesante desde que llegó al país. A tal punto que aún no ha ido a conversar con sus amigos y entrenadores, Paulo Caicedo y Pedro Rodríguez, “lo haré en estos días. Mi concentración está en mi preparación, debo trabajar en eso”.

El Movistar Team , con sede en Pamplona, también lo eligió por sus dotes de escalador. De las 21 etapas, 12 días se correrá en media y alta montaña.



En la Paris-Niza recibió muchos halagos por su trabajo de gregario con Soler, a quien lo llevó rueda a rueda. “Del equipo, era quien mejor me encontraba para el ascenso. Lo llevé hasta 300 metros de la meta, que a la postre le permitió lograr el primer lugar. Esas son las satisfacciones que tengo, después de cada carrera prefiero tener ese dulce sabor de boca, que el amargo de no haberlo dado todo”.

La otra cualidad, esta sí innata que tiene Richard, es su fácil adaptación al frío. “Aquí en el Carchi estamos habituados a las bajas temperaturas. En Europa hemos corrido a 2 grados centígrados. En el Giro habrá etapas en las que se podría competir en esas temperaturas”.



Estará en Ecuador hasta el 20 de abril, y luego viajará para intervenir en la Vuelta a Asturias antes de dirigirse a Jerusalén, capital de Israel y desde donde comenzará el Giro de Italia, en un hito histórico.



La carrera contará con 546 kilómetros y se pedaleará en el Giro del 4 al 27 de mayo.