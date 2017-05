Revista debe indemnizar a Schumacher por divulgar datos de su salud

La Justicia alemana condenó hoy a la revista del corazón "Bunte" a pagar una indemnización de 50 000 euros (USD 54 821) al expiloto de Fórmula 1 Michael Schumacher por publicar detalles de su recuperación.

La Audiencia Provincial de Hamburgo considera que con la divulgación de la información se vulneró el derecho a la privacidad del deportista alemán. Además de la multa, el tribunal obligará a la revista a hacerse cargo del 65 por ciento de las costas del proceso así como a abonar 950 euros adicionales. En diciembre de 2015, justo cuando se cumplían dos años años del grave accidente que el heptacampeón del mundo de Fórmula 1 sufrió esquiando, "Bunte" publicó que se había obrado un "milagro de Navidad" y que Schumacher ya podía caminar.



"La sala parte de la base de que esta declaración es falsa", señaló la jueza Simone Käfer al dar a conocer el fallo del tribunal. La familia de Schumacher había solicitado una compensación económica de al menos 100.000 euros a la publicación por haber difundido datos pertenecientes a la esfera privada del deportista.



No obstante, el tribunal decidió imponer finalmente una multa de menor importe al entender que la revista contaba con informantes y había investigado el estado de salud del multicampeón alemán. No es la primavera vez que los allegados de Schumacher, de 48 años, sientan a los medios de comunicación ante la justicia por un caso de vulneración de su privacidad.



En julio de 2014, la Justicia alemana prohibió a la editorial Burda, propietaria de varias revistas -entre ellas también de "Bunte"- la difusión de imágenes de la esposa del piloto, Corinna Schumacher, de camino al hospital donde el piloto estuvo ingresado en coma durante meses.



Cuando han transcurrido casi cuatro años del accidente de esquí que sufrió Schumacher en los Alpes franceses su estado de salud continúa siendo una incógnita. Su entorno más cercano mantiene un hermetismo absoluto sobre la situación en que se encuentra el ex piloto y se niega a desvelar detalles sobre su recuperación.