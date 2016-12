Rueda lamenta la falta de 'eficacia' y no achaca la derrota al videoarbitraje

El entrenador de Atlético Nacional Reinaldo Rueda lamentó la falta de “eficacia” de sus jugadores ante el gol en la semifinal del Mundial de Clubes perdida 3-0 ante Kashima Antlers, marcada por un primer gol de penal pitado por el videoarbitraje.

“Habíamos hablado sobre la situación del videoarbitraje y lastimosamente en la acción de Orlando (Berrío) choca con el jugador fortuitamente y el rival cae al suelo”, comenzó Rueda en la conferencia de prensa posterior al partido.



“El marcador adverso nos llevó al desorden y nos precipitamos, cuando siempre nos hemos caracterizado por buscar el arco rival con orden” , continuó el técnico, que no ocultó la “gran amargura” por la derrota.



Sin embargo no cree que esa decisión del penal a la media hora de juego haya sido decisiva en el resultado final. “No podemos sentenciar que nos ganó la tecnología. Hoy fuimos víctimas de esta novedad, pero con el 1-0 creímos que podríamos remontar” .

Exceso de confianza

“Creo que ver que nos procurábamos tantas ocasiones de gol y tan fáciles (en el primer tiempo) nos llevó a un exceso de confianza (...) Y no tuvimos la eficacia que se necesita en estos partidos tan cerrados y ante equipos tan disciplinados como éste”, añadió Rueda, que negó que la situación emocional que han vivido sus jugadores en las últimas dos semanas, por el accidente de avión del Chapecoense, haya influido en el rendimiento en Japón.



Rueda no quiso calificar la derrota de fracaso: “Goles son amores. Ellos fueron eficaces y nosotros no. El calificativo de fracaso lo dejo a ustedes”, dijo a los periodistas.



Preguntado sobre su futuro al frente del campeón sudamericano, Rueda explicó que “ primero vamos a terminar el torneo con dignidad y luego ya se hablará de mi situación con los directivos”.



Lo que si consideró Rueda es que esta derrota no debe poner en duda el modelo del club: “Con este comportamiento se ha logrado el reconocimiento y éxitos en Sudamérica y creo que en el futuro vamos a mantenernos fieles a esta filosofía, a esta identidad y este estilo de juego porque es lo que ha caracterizado a este equipo”.