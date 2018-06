Pilotos peruanos temen que su gobierno cancele el rally Dakar 2019

LEA TAMBIÉN

Un grupo de 24 pilotos peruanos expresó este martes 19 de su junio de 2018 su preocupación ante versiones de que el gobierno peruano de Martín Vizcarra estudia cancelar el rally Dakar 2019, previsto para enero exclusivamente en territorio de Perú.

“Los pilotos participantes del rally Dakar expresamos nuestra preocupación ante las noticias de que el gobierno evalúa dar un paso atrás en su compromiso de ser sede del rally más duro del mundo en su edición 2019”, dice una carta dirigida al primer ministro peruano, César Villanueva.



En la misiva, los 24 pilotos solicitan que el gobierno de Vizcarra mantenga su compromiso de respaldar el rally y desmienta los “rumores” sobre una posible cancelación.

Los pilotos explicaron que para participar en el Dakar 2019 ya invirtieron en comprar vehículos y formar sus equipos.



El diario limeño Gestión dijo este martes que el gobierno peruano estaba evaluando cancelar el rally, por motivos de austeridad.



El análisis económico preliminar resultaría negativo, ya que implica el pago de USD seis millones a la empresa francesa organizadora, Amaury Sport Organisation (ASO), y desembolsos adicionales en infraestructura, seguridad y logística, cuyo monto podría llegar a los USD 25 millones, según el periódico.



Gestión añadió que este jueves “el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, expondrá sobre las medidas que adoptará y las evaluaciones pertinentes en el tema, luego del cual se dará a conocer la decisión de continuar o no” con la organización del rally 2019.

Argentina y Chile marginados por austeridad



El presidente de la Cámara Nacional de Turismo, Carlos Canales, dijo que el gobierno debería haber evaluado el impacto económico antes de ratificar el apoyo al rally, pues se trata de compromisos suscritos.



El ministro Valencia había dicho a principios de mes que, más allá del gasto del gobierno, el rally tenía un efecto positivo en la economía peruana, en particular en el sector de turismo, y sirve de promoción al país.



En el rally Dakar 2018 el impacto económico en Perú fue de 40,5 millones de dólares, según cifras oficiales.



El 9 de mayo fue firmado el acuerdo entre el gobierno de Perú y ASO para la realización de la 41ª edición del rally, que originalmente se disputaba en Africa pero fue cambiado a Sudamérica en 2009 por razones de seguridad.

Luego de la marginación de Argentina, Chile y Bolivia, la empresa organizadora anunció que el Dakar 2019 tendría su largada en las playas de Lima y se correría íntegramente en Perú.



Chile y Argentina se marginaron de la próxima edición invocando políticas de austeridad, mientras que Bolivia no alcanzó un acuerdo sobre un itinerario con ASO.



En la edición 2015 Perú no participó por falta de presupuesto, y en 2014 el país no fue considerado por los organizadores para incluir a Bolivia.



En 2013, las playas de Lima fueron punto de la largada de la competencia de vehículos.

Lima fue el escenario de la final del rally en 2012 y la salida en 2013 y 2018, en las tres ocasiones en las que Perú formó parte de su trazado, en medio de reclamos de arqueólogos y ambientalistas por el daño que causan corredores y turistas en zonas protegidas.



El Dakar 2018 tuvo 14 etapas, salió desde Lima y finalizó en la provincia argentina de Córdoba, después de atravesar el sur de Bolivia.



Perú renunció a acoger el rally Dakar 2016 y dio prioridad a prevenir el impacto que ocasionó el fenómeno El Niño.