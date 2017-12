Marc Coma: ‘Buscaba un perfil dakariano de la prueba y creo que lo he logrado’

Marc Coma, director deportivo del rally Dakar, ha asegurado este martes 19 de diciembre de 2017, que buscaba un diseño de la prueba con un “perfil dakariano” y cree que lo ha conseguido en la cuadragésima edición de la prueba (6 al 20 de enero).

Coma, de 41 años y cinco veces ganador del Dakar, ha comentado durante la presentación de la competición en Barcelona que le hubiera gustado correr esta prueba.



“Tiene todos los ingredientes para que sea un Dakar histórico, estoy contento con el resultado final y con ganas de que comience”, ha dicho el director del rally, cuya principal preocupación son las condiciones meteorológicas.



“Será una carrera muy interesante desde el primer al último día”, ha comentado Coma, en una prueba que cuenta con 525 inscritos de 54 países. En total participan 190 motos y quads, 105 autos y 42 camiones.



“En las únicas categorías en las que hay un proceso de selección es en la de motos y también en la de quads, puesto que exigimos un nivel mínimo para poder participar en la carrera, así como una ligera experiencia. En el resto de categorías no es preciso. En estos dos apartados hemos tenido 250 solicitudes y nos hemos quedado en las 190 que competirán”, ha explicado.

Coma ha comentado que en la primera semana el 90 por ciento del recorrido es en el desierto, con dunas y con un recorrido complicado. “Hace tiempo que el Dakar no tenía 14 etapas. En la primera semana el perfil es algo que nunca se ha hecho en Sudamérica, la altura de Bolivia no es fácil para nadie y después se llega a la parte mítica de Argentina. Son tres bloques muy diferenciados”, ha insistido.



En cuanto a los favoritos, Coma ha recordado que en motos Sam Sunderland, el ganador del año pasado, no ha tenido una temporada fácil, Toby Pryce ha completado una temporada en blanco y es una incógnita, mientras que a Joan Barreda le han perseguido las lesiones. “No veo candidatos claros”, ha dicho.



En autos, Coma ha asegurado que los Peugeot han demostrado “cierta superioridad”, pero con el nuevo reglamento, habrá que tener en cuenta a los Mini y el Toyota comandado por Nasser Al-Attiyah.