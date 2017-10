Rafael Nadal: En China estoy jugando a mi mejor nivel del año

China está siendo un país talismán para el número uno del tenis mundial, Rafael Nadal. Está jugando y ganando en pista dura, que no es su especialidad, y según contó hoy, 12 de octubre del 2017, a la prensa tras pasar a cuartos del Masters 1000 de Shanghái, siente que está jugando al su mejor nivel de la temporada.

"Siendo realistas y sin querer engañar a nadie el nivel de estos últimos días ha sido uno de los mejores del año", apuntó el número uno del tenis mundial tras haber ganado de modo aplastante ante el italiano Fabio Fognini por 6-3 y 6-1.



El arranque de Nadal en uno de los pocos torneos que no ha ganado no podía haber sido mejor. Ayer sólo necesitó 54 minutos para vapulear al estadounidense Jared Donaldson, a quien liquidó con un 6-2 y 6-1. Hoy tardó ocho minutos más en acabar con el italiano.



"Llevo una serie de partidos a un nivel muy bueno, le estoy dando continuidad a este gran momento y (...) la sensación está siendo muy buena, el nivel está siendo alto", apuntó el tenista que está viviendo en 2017 uno de sus mejores años deportivos tras los complicados tiempos pasados de lesiones y mala suerte.



Nadal viene de ganar la semana pasada el Abierto de China en Pekín, un torneo que también se juega en pista dura. Fue precisamente allí, en su debut, cuando la balanza se inclinó a favor del optimismo y la confianza.



Tras perder el primer set contra el francés Pouille llegó al tie break del segundo y salvó dos pelotas de partido que le sirvieron para darle la vuelta al encuentro y lograr su clasificación.



"El partido estaba prácticamente decidido a su favor, por suerte pude escapar y a partir de ahí empecé a jugar muy bien a tenis otra vez y he ido ganando partidos, ganando en confianza y el nivel la sensación es que cada vez ha sido mejor", apuntó el tenista.



"En el deporte las cosas son a veces difíciles de explicar pero a la vez tienen lógica", añadió sobre ese momento en ese partido en el que la suerte se inclinó a su favor y volvió a acumular victorias.



Aún así, agregó, esto "no garantiza lo que pueda pasar mañana" porque "soy consciente de que tengo un partido muy difícil" en cuartos, donde se enfrentará al búlgaro Grigor Dimitrov, el noveno mejor tenista según el ránking de la ATP y a quien ya ganó la semana pasada en las semifinales de Pekín.