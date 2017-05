Nadal pide debutar este 10 de mayo del 2017 en Madrid

El español Rafael Nadal solicitó debutar el miércoles, 10 de mayo del 2017, en el torneo de tenis de Madrid debido a la otitis que sufre, un cuadro que "no es nada importante" pero que le provoca "dolores de cabeza y hasta mareos". "Me he levantado el viernes a las tres de la madrugada con dolor en la oreja. Creo que tengo una otitis.

No es nada importante, pero es el primera vez que me pasa en mi vida y molesta mucho", dijo Nadal hoy, 8 de mayo del 2017, en su primera rueda de prensa oficial en el Masters 1000 de la capital española.



"Te hace estar todo el día con molestias, dolor de cabeza y hasta mareos, pero he entrenado con normalidad y está bien. Hoy mejor que ayer. He visitado al doctor hace dos días y no es nada importante", reveló el cuatro veces campeón en Madrid, quien postergó el domingo, 7 de mayo del 2017, su primera comparecencia ante los medios debido a su problema de salud.



"La intención del torneo y la mía era jugar el martes, pero creo que sería mucho mejor jugar el miércoles", dijo Nadal, quien luego repitió el mismo pedido en inglés. El español debe medirse en su estreno en la Caja Mágica al italiano Fabio Fognini, quien el domingo superó su encuentro de primera ronda ante el portugués Joao Sousa.



El número cinco del ranking entrenó al mediodía con el austríaco Dominic Thiem antes de la rueda de prensa y no exhibió inconvenientes. Su práctica fue seguida por cientos de personas en un jornada a pleno sol en la capital española. "Jugar aquí en Madrid es siempre una sensación única. El público y la organización son increíbles. Estoy muy contento de estar aquí", dijo Nadal, que llega con la confianza a tope tras ganar su décimo título tanto en Montecarlo como en Barcelona.



"Estoy muy contento por el comienzo de año, no sólo la gira de tierra. Faltaba ganar un título después de tantas finales y se ha conseguido. Pero lo pasado ya está", señaló. "Las sensaciones son correctas, vengo con una buena dinámica y entrenando y compitiendo bien durante varios meses seguidos. Esto te de tranquilidad y confianza para encarar los siguientes torneos", agregó.

Nadal se refirió también al pobre inicio de temporada del británico Andy Murray y el serbio Novak Djokovic y consideró que ambos volverán muy pronto a su mejor nivel. "(Lo que sucedió) no va ser lo que va a ocurrir el resto de la temporada, van a competir en los torneos mas grandes y por las primeras posiciones del ranking", evaluó Nadal. "Son jugadores distintos, de un nivel superior a casi todo el mundo.



No han tenido el comienzo de año que han soñado, pero no tengo ninguna duda de que van a seguir peleando por todas las cosas importantes. Hay que estar preparado". Sobre el abrupto cambio que anunció Djokovic en su equipo, en cambio, Nadal no quiso opinar. "No opinion", dijo tajante en inglés. "Cada uno es libre de hacer lo que crea mejor para él en cualquier momento".