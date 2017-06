El Quito Tenis abre la fiesta del golf latinoamericano

Cambiaron el gol por el golf. Eduardo Zam­brano y Diego Herrera dejaron de lado el fútbol para disfrutar de una mañana diferente en el Quito Tenis y Golf Club.

Ayer, los dos exfutbolistas profesionales fueron invitados a participar del Torneo ProAm, antesala de PGA Tour Latinoamérica que se dispu­tará desde esta mañana.



Ya no estuvieron de corto. Esta vez siguieron los protocolos y vistieron de pantalón largo y camiseta con cuello. Lucían las gorras y los guantes clásicos del golf, con los que no se puede jugar el fútbol.



“Juego desde hace cuatro años. Es un deporte completamente diferente, pero Diego es el que más sabe de esto”, dijo Eduardo Zambrano.



La pinta de Diego Herrera sí delató su apego a este deporte. Vestía de gris completo. “Practico golf desde chiquito. Cuando jugaba fútbol tenía ­poco tiempo, pero ahora lo hago con frecuencia”, añadió el ahora agente de futbolistas.



Los dos recibieron invitación de Nicolás Gross, organizador del Quito Open, que comenzará hoy. Ayer, las canchas del Quito Tenis Club recibieron a los 134 golfistas internacionales y a los 10 jugadores ecuatorianos que comenzarán a jugar hoy

de manera oficial.



El torneo ProAm permitió a los jugadores extranjeros familiarizarse con la cancha y conocer los 18 hoyos que deben

cubrir en las rondas de juego.



La salidas se efectuarán hoy, desde las 06:40. “Es la primera ocasión que Ecuador tiene 10 jugadores en el cuadro de participación. Cinco fuimos invitados y el resto se ganó su cupo en el clasificatorio. Me alegro por ellos”, dijo José Andrés Miranda, golfista ecuatoriano.



Él ha jugado las tres ediciones anteriores del PGA Tour, pero lo hizo como amateur. Hoy lo hará como profesional. “Estamos con las mejores expectativas, pese a que vengo recuperándome de una lesión en la zona lumbar, consultamos a los médicos y no hay riesgos”. “Este torneo ha ayudado al crecimiento del golf en el país y también nos ha permitido elevar nuestro nivel de juego”, añadió.



El certamen, que se inicia hoy a las 06:40, tendrá en acción a jugadores de 21 países. La cancha, de 7 307 yardas de distancia, fue diseñada por Fernando Gamboa en 1973 y al estar a 2 850 msnm, se conso­lida como la cancha más ele­vada del PGA Tour.



“El campo está en perfectas condiciones y se ve más exigente que años anteriores. Hay que ser paciente durante los cuatro días y más cuando se suma el tema de la altitud, la cual nos cuesta mucho a algunos”, declaró el argentino Nelson Ledesma.