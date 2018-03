Quito será sede de un Torneo Internacional de Kendo

Una espada para matar los egos. Así es como definió Franklin Pérez al principal instrumento del kendo, un arte marcial que nació con los antiguos samuráis en Japón.

El próximo sábado 10 de marzo del 2018, se realizará un Torneo Internacional de Kendo en Quito con presencia de las selecciones de Ecuador, Colombia y Perú.



El kendo en Ecuador se practica desde 1999. Fue el senséi japonés Keiji Kosakai quien trajo este arte marcial que ha ido desarrollándose de manera silenciosa.



Hoy existen más de 150 deportistas que practican este arte marcial en ocho dojos (gimnasios de clubes) en Quito, Guayaquil y Cuenca. “Hemos avanzado bastante y queremos seguir difundiendo este arte marcial, que es competitivo, pero sobre todo difunde virtudes en quien lo practica”.



Hay dos eventos que son muy esperados por los kendokas en Ecuador: la Copa Embajador de Japón y la Copa Jica. En ellos se compite a nivel individual y por equipos. Los niños empiezan a dar sus primeros pasos.



Como el kendo tiene sus raíces en los antiguos samuráis, su vestuario impacta por la máscara que llevan los contendores, también por el azul obscuro de su pantalón (hakama), la chaqueta (keigoki) y sobre todo por el protector de la cabeza (men). “Pero al contrario del resto de artes marciales, que constituyen deportes de contacto, el kendo es muy espiritual. No hay lesiones por contacto pese a la espada”.



Esa espada es la que hace diferente a este arte marcial. Los samuráis lo utilizaban para matar a sus rivales, hoy el simbolismo es para matar los egos.



Como en este arte marcial predominan las virtudes, el pantalón tiene cinco pliegues que representan virtudes como la integridad, sinceridad, benevolencia, perseverancia y rectitud.



Para Franklin Pérez, quien es el vicepresidente de la Asociación del Kendo del Ecuador, en un combate de kendo existen dos contendores, donde quien resulta triunfador es quien “logra la aplicación del pensamiento y la acción de manera instantánea. No hablamos de ganar sino de vencer”.



Su significado de ganar es salir triunfador de cualquier forma, con métodos legales o ilegales. “En cambio, vencer, es iniciar venciendo miedos y proponer técnicas para superar al contendor”.



Camila Rodríguez, de 17 años, llegó al dojo por primera ocasión hace cuatro. Vivía momentos difíciles que logró superar, con esos principios de vencer primero los miedos. “Me permitió tener un equilibrio emocional y me enamoré de este deporte por la espada. Me proyecto en ella”.



Se da tiempo para entrenarse tres horas por la tarde. No le importa terminar las tareas escolares por la noche, “aquí logro una limpieza interior, ahora el kendo es parte de mi vida”.



En el colegio donde estudia también defiende los principios del kendo pues a sus compañeros les parece un deporte donde podría terminar con lesiones, “como dice mi senséi Luis, son los trofeos del día. A veces duelen, pero pasa”.



En el kendo, una de las características es el grito. Los kendokas inician sus combates con un grito, para impresionar al rival. “Al principio me costó, pero luego fluye”.



Cada día se esmera por corregir y mejorar su técnica, especial en aquellas defensa y ataque. “El sábado voy a competir en mi primer torneo internacional y estoy ansiosa porque será una experiencia nueva. Quiero aprender para crecer en el kendo ”, dijo.



En el coliseo de la Universidad San Francisco se realizará este torneo internacional, donde estarán presentes 130 deportistas. Este año alcanza una relevancia diferente pues se entregará la Copa Embajador de Japón por los 100 años de amistad y cooperación entre estas dos naciones.



La Selección de Ecuador está conformada por cinco titulares y dos suplentes. Este equipo lleva dos años de entrenamiento.

Además del torneo internacional se realizará el campeonato nacional y pruebas de ascenso ante la presencia de jueces internacionales de Brasil, Perú y Venezuela.