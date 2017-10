20 presidentes quieren que Carlos Villacís siga en la FEF

El Directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), que es presidido por Carlos Villacís, concluirá su mandato en enero del 2019.

20 presidentes de clubes de Primera y asociaciones de fútbol coinciden en que debe completar su período, mientras que siete plantean que se busque una fórmula para adelantar elecciones. Así lo indicaron a este Diario.



Otros ocho dirigentes no tienen una posición definida, mientras que los 11 restantes no contestaron sobre el tema.



José Cevallos, titular de Barcelona, es uno de los que plantean elegir a una nueva cúpula antes del 2019. Negó ser un aspirante a ocupar la Presidencia de la FEF, pero es partidario de adelantar los comicios. Indica que esto permitiría que la nueva directiva designe al DT de la Tri y realice un proceso sostenido para ir a un Mundial.



Pero el estatuto de la FEF no establece un punto para cesar en sus funciones a un Directorio. El inciso F del art. 26 solo indica sobre la potestad de los Congresos Nacionales de fútbol de juzgar la conducta de sus miembros y sancionarlos.



La salida anticipada de un Directorio solo sería posible si todos sus integrantes renuncian o se los censura a través de una denuncia, con lo cual los cargos quedarían en acefalía. Pero nadie quiere renunciar.



El Congreso Ordinario será el 5 de enero del 2018. Los directivos ya recibieron la convocatoria. El orden del día tiene siete puntos, entre ellos el informe económico. Para este año, la FEF estableció un presupuesto de USD 40 586 699.



Este año, la Tri se quedó sin la clasificación al Mundial en un proceso que lo inició Luis Chiriboga, en el 2015, quien dejó el organismo al ser implicado en un proceso judicial.



Villacís era vicepresidente de la FEF con Chiriboga y, en marzo del 2016, asumió oficialmente el cargo de presidente.



Franklin Tello y Tito Manjarrez, de Independiente y El Nacional, respaldan que Villacís termine su mandato. “No estamos de acuerdo en que haya gente que quiera entrar por la ventana”, recalcó Manjarrez.



Nassib Neme, de Emelec, prefirió no opinar sobre la continuidad de los directivos. Guillermo Romero, de Liga (Q), es partidario de que se adelanten comicios, pero explicó que esa es una “posición personal”.



Doryan Jara, presidente de la Asociación de Fútbol no Aficionado de Chimborazo (Afnach), dice que se debe llamar a comicios inmediatamente. “Ahora se necesita una visión integral e incluyente”.

Carlos Galarza, de Morona Santiago, es crítico, pero admite que no hay un argumento legal para el adelanto de elecciones. Él solicitó cuentas detalladas a Villacís. Dice que recibió una contestación “ambigua”.