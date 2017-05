Presidente del Delfín pide a Quinteros que convoque a jugadores de su club

La principal novedad en la nómina de convocados para los amistosos de Ecuador, ante Venezuela y El Salvador, fue la ausencia de los jugadores de Delfín, actual puntero del campeonato ecuatoriano.

Gustavo Quinteros, DT de la Tri, aclaró que sí tiene en cuenta a los futbolistas de ese club, pero que por ahora decidió usar a otros deportistas. Aunque no los llamó, sigue el desempeño de Jacob Murillo, Roberto Ordóñez, Luis Luna…



El presidente de Delfín, José Delgado, quedó inconforme con esa respuesta y reclamó por la ausencia de sus futbolistas. “Nos está tomando el pelo a los manabitas, es ahora cuando debe ver lo que los jugadores pueden aportar. No se si sean intereses personales”, dijo.



Delgado además apuntó al DT como el principal responsable, por los malos resultados de la Selección ecuatoriana, que al momento está fuera de la clasificación mundialista.



“Es un técnico que se ha cegado a jugadores que no están rindiendo. Ser puntero invicto no es casualidad, es necio en no convocar a la gente que tiene el máximo rendimiento”, dijo. La Tri está en el sexto puesto de las eliminatorias sudamericanas.



Quinteros escuchó las declaraciones de Delgado, pero evitó entrar en polémica con el dirigente. “Estamos acostumbrados a ciertas declaraciones, no tengo nada que contestarle a nadie”, dijo en una entrevista para la radio Super K800.



El estratega dice que las críticas no le incomodan y prefiere enfocarse en el trabajo. La Tri tiene previsto concentrarse el sábado, 3 de junio, en la Casa de la Selección.