El portugués Bernardo Silva es el primer refuerzo del Manchester City

El atacante portugués Bernardo Silva, hasta ahora jugador del Mónaco, se ha convertido en el primer refuerzo del Manchester City, que ha confirmado oficialmente la incorporación del futbolista de 22 años.

El extremo luso, que se acaba de proclamar campeón de la Liga de Francia con el Mónaco, se incorporará a la plantilla del español Pep Guardiola el próximo 1 de julio.



Bernardo Silva ha sido uno de los jugadores más destacados del club monegasco, una de las revelaciones del fútbol europeo y que llegó a disputar la semifinal de la Liga de Campeones. Silva inició su carrera en el Benfica





Comenzó su carrera en el Benfica. Tras comenzar en el equipo B del club lisboeta terminó en el primer plantel. Al final de temporada, en junio del 2014 se marchó al Mónaco, donde ha estado en las tres últimas campañas.



Silva, internacional absoluto con Portugal a la que ha defendido en doce ocasiones, ha jugado un total de 57 partidos con el Mónaco en esta temporada y ha marcado once goles.



"Me siento genial. Para ser realista llego a uno de los mejores equipos del mundo. Ser parte de este club y tener esta oportunidad es algo maravilloso para mí", apuntó Bernardo Silva, que lucirá el número 20 en el combinado citizen.



"Estoy feliz por formar parte del Manchester City. Espero ansioso poder hacer todo lo posible para ayudar al equipo a lograr sus objetivos", añadió Bernardo Silva, que elogió a su próximo técnico, el español Pep Guardiola. "Si no es el mejor entrenador del mundo, es uno de los mejores".



"Cuando tienes la oportunidad de ser entrenado por Guardiola, no dices que no. Todos sabemos lo que hizo en Barcelona y el Bayern Múnich. Fue increíble. Esperamos que también aquí que gane títulos, Es genial trabajar con él y tener esta oportunidad", añadió Bernardo Silva.

OFICIAL | @JNavas no seguirá en el Manchester City una vez finalice su contrato el próximo 30 de junio.#MCFCEspanol pic.twitter.com/0JQxoVXoMU — Manchester City (@ManCityES) 25 de mayo de 2017



El atacante luso es la primera incorporación para la próxima temporada del Manchester City que al jueves oficializó la amplia renovación de su plantel tras confirmar las bajas de los franceses Bacary Sagna y Gael Clichy, el portero argentino Willy Caballero, el defensa Pablo Zabaleta y el español Jesús Navas.