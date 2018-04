Patín, andarín indígena que irá al Mundial

LEA TAMBIÉN

Óscar Patín Manobanda hace historia en Bolívar. Es indígena y con sus éxitos enaltece al deporte de su provincia. Hace un mes fue campeón sudamericano Sub 18 en Sucúa y ahora se alista para el Mundial de Marcha, cuya sede es Taicang, China.

Su prueba de 10 kilómetros será el 5 de mayo, a las 02:30 (hora de Ecuador). Por su destacada actuación como prejuvenil en Sucúa, el andarín de 17 años integra el equipo juvenil que lo lidera el pichinchano David Hurtado. Lo completa el azuayo Gilson Loja.



Incursionó en la marcha hace cuatro años, motivado con los éxitos de su ídolo: Jefferson Pérez. “Lo admiro porque he visto muchos videos de sus triunfos. Tiene un corazón grande, nunca se dejó vencer por nadie, siempre fue un triunfador que arriesgó su vida en las pistas del mundo”.



Patín empezó a sobresalir este año. En febrero obtuvo la medalla de plata en el Nacional de Marcha, en Sucúa, y se clasificó al Sudamericano. Allí ganó la presea de oro y fue considerado para el Mundial en China. Hace una semana fue campeón nacional Sub 18, en Cuenca, con un tiempo de 44:36,22.



Vive en la comunidad de Las Cochas, en Guaranda, en donde sus padres se dedican a las labores agrícolas. Él anhela sobresalir en el deporte para ayudar a su familia en el tema económico. “Por falta de dinero, mis otros dos hermanos no pueden practicar fútbol. Soy el único deportista en casa”.



Óscar es el penúltimo de nueve hermanos: cinco mujeres y cuatro varones. Él se compromete a seguir entrenándose con el propósito de ingresar en el Plan de Alto Rendimiento del Ministerio del Deporte. “Con apoyo económico y sacrificio estoy seguro de que puedo sobresalir”.



Es alumno de la Unidad Educativa Pedro Carbo, de Guaranda, cuyos directivos lo apoyan con los permisos para que pueda ausentarse de clases. Desde la semana pasada, por ejemplo, se entrena en Cuenca con su técnico Diego Heredia. El próximo miércoles viaja a China y su retorno a Guayaquil será el 8 de mayo.



En Taicang, su meta es mejorar sus tiempos y ubicarse entre los 20 mejores del mundo. Además, le servirá de preparación en su afán de participar en el Preolímpico que será en Managua, Nicaragua, entre el 29 de junio y 1 de julio. Allí se otorgarán cupos para los ­Juegos Olímpicos de la Juventud, previstos para octubre próximo en Argentina.



Para comprar su pasaje a Taicang, China, requirió USD 1 700. Ese dinero se reunió con la organización de una radiomaratón en Guaranda y se contó con el apoyo de las autoridades de la provincia. También reconoció que tuvo el respaldo de empresas públicas y privadas.



“Mi familia es humilde, de escasos recursos económicos, pero con un corazón gigante”, sostuvo el campeón suda­me­ricano prejuvenil. Él y su adiestrador llegaron a Cuenca con el financiamiento de la Federación Deportiva de Bolívar, que está intervenida.



Según Heredia, quien lo dirige desde enero pasado, el título sudamericano obtenido en Sucúa fue histórico para la provincia de Bolívar. Igual, por primera vez un representante de Bolívar competirá en un Mundial de Marcha.



El estratega cuencano, con estudios en Alemania y España, reconoció que los éxitos obtenidos por su alumno son fruto del trabajo que también realizaron sus anteriores técnicos. “La base de preparación nos ayudó para darle una forma deportiva y así entrar en el mejoramiento técnico”.



Heredia lo define como un joven humilde y un marchista indígena con gran proyección, que lucha por llegar a lo más alto. Sus entrenamientos habituales son en la pista del estadio Federativo de Bolívar.