Pablo Repetto y Santiago Escobar rivalizan por primera vez

A Santiago Escobar le gusta que sus jugadores toquen bien el balón en el medio campo para llegar a marcar un gol. Pablo Repetto opta más por el juego directo, con poca elaboración en el medio, y más bien pases a los costados y centros para anotar en el arco de los adversarios.

Son dos estilos que intentan imponer en sus equipos para el campeonato de este año. Hoy (4 de marzo del 2018) tendrán una prueba en el Atahualpa, desde el mediodía. Con Universidad Católica, Escobar, se enfrenta a la Liga de Repetto.



El estratega de los albos ya intentó imponer su sello desde julio del año pasado, cuando asumió el cargo del plantel tras la salida de Gustavo Munúa. Sin embargo, ahí su principal preocupación fue salvar al plantel de la zona del descenso a la Serie B.



La ‘U’ terminó en octavo lugar con 54 puntos. Quedó solo dos puestos delante del penúltimo y arañó el último cupo para la Sudamericana. Repetto dice que cumplió a su plantel con salvarlo del descenso, aunque reconoce que falló en el otro reto de llevarlo a la final. Esta temporada, admite que no tiene excusas. “Si no salgo campeón en Liga, la gente tiene que sacarme”, expresa el uruguayo, de 43 años.



“A mí me gustan los equipos dinámicos en todas las líneas con transiciones rápidas”, recalca el montevideano, que fue contratado por sus antecedentes con Independiente del Valle, al que llevó a la final de la Copa Libertadores del 2016.



Sin embargo, en sus seis meses del año pasado, no logró afinar un esquema. Para esta temporada se desprendió de 13 jugadores y, del plantel titular, solo continúan cinco jugadores: José Quinteros, Jefferson Intriago, Aníbal Chalá, Ánderson Julio y Hernán Barcos.



Así, empezó nuevamente su tarea por definir un estilo. Para hoy, tiene una prueba dura. Considera que el club de Escobar, su colega, “está jugando el mejor fútbol del campeonato”.



En la primera fecha, los celestes cayeron ante Barcelona apretadamente (3-2) y luego derrotaron al Cuenca (3-1). El ‘Sachi’ Escobar no se deja llevar por los halagos. “Liga tiene picos altos y bajos, pero mucha jerarquía por sus jugadores. Si estás desconcentrado te cobran”, expresa el paisa, de 54 años, que llegó en diciembre del año pasado al ‘Trencito’.



Él, sin embargo, dice que tiene la clave para frenar a los universitarios. “Debemos estar concentrados”, expresa y agrega: “Si hacemos superioridad numérica y doblajes en las bandas, lograremos frenarlos”.



Para él, será su primer cotejo ante Repetto por el torneo nacional. Para implementar su estilo, el técnico trajo a su equipo formado por colombianos y venezolanos. “Estamos intentando imponer un esquema, pero lo más importante es mantener un nivel alto durante los noventa minutos”.



Eso sí, asegura que, si el plantel no logra imponer un juego de toques, puede apelar a otras armas. “Si no cuento con un 10, se puede hacer el juego con los volantes interiores y lograr triangulaciones”, indica. Para hoy, aún no contará con el creativo Daniel Buitrago, quien se encuentra lesionado.

Así, su ‘comandante’ en el medio será el argentino-ecuatoriano Facundo Martínez. En LDU, Hernán Barcos liderará el ataque. Se espera la presencia, una vez más, del charrúa Gastón Rodríguez.