Pablo Repetto está emocionado por enfrentarse al Independiente del Valle

La plantilla de Olimpia se completó la tarde del martes 31 de enero, con la llegada de los 14 futbolistas y del entrenador Pablo Repetto. El cuadro paraguayo, que se medirá al Independiente del Valle, por la Copa Libertadores, está hospedado en Guayaquil.

En esta delegación llegaron Librado Azcona, Jonathan González, Fernando Giménez y Repetto. Todos ellos estuvieron en el fútbol ecuatoriano hasta el año pasado y dijeron sentirse felices por volver al país. “Estoy contento de volver a un país que quiero mucho, que me dio a conocer. No puedo negar que tengo sentimientos encontrados”, dijo el entrenador uruguayo, que este año se sumó como técnico del conjunto paraguayo.



Analizó el rendimiento del cuadro de Sangolquí y se sintió feliz de que se mantenga las aspiraciones de pelear los primeros lugares, ideología que quiso implementar cuando los dirigió. Lo calificó como un equipo ganador, duro de vencer.



“En el último partido de copa se clasificaron sobre el final, pero eso no quiere decir que haya sido apretado. Independiente siempre fue superior a su rival”, mencionó el DT, que resaltó los fichajes de jugadores como Felipe Mejía y Michael Estrada.

Daniel Librado Azcona, golero de Olimpia de Paraguay. Foto: Ronald Ladines/ EL COMERCIO



Librado Azcona, por su parte, dijo que está ansioso de ver a sus antiguos compañeros y de volver a jugar en la cancha del General Rumiñahui. “Me trae grandiosos recuerdos, es como volver a casa”, dijo el golero de la selección ecuatoriana.



Olimpia se medirá a Independiente este jueves 2 de febrero. Hasta ese día, los paraguayos se hospedarán y se entrenarán en Guayaquil, para contrarrestar los efectos de la altura.