Nelson Gutiérrez: Ecuador es potencia en velocidad

¿Cómo ha sido la evolución del atletismo de velocidad en el país?



Ecuador es una potencia para el atletismo de velocidad. Se ha visto que no hay mayores diferencias con los atletas del Caribe, donde nacen y viven las campeonas mundiales y olímpicas. Simplemente es un proceso de desarrollo que lleva el país y que espera lograr resultados importantes.

¿Cómo es ese proceso?

Se ha creado una escuela basada en los principios del entrenamiento deportivo, en cuanto a comenzar el proceso de aprendizaje técnico desde temprana edad. Se debe desarrollar la habilidad motriz ligada con la edad sensitiva. El punto de referencia es la pubertad, porque en todos los chicos no se da a la misma edad. En la Costa los chicos desarrollan mucho más temprano que en la Sierra.



¿Qué papel juegan los entrenadores?

En estas edades tempranas, el papel principal lo lleva el formador, quien debe familiarizar al atleta con los gestos técnicos, enseñar recursos técnicos como la entrega del testigo, movimientos cíclicos y acíclicos. Existen tres niveles de motricidad: grueso, semipulido y pulido. El formador debe entregar al técnico atletas semipulidos para que nosotros perfeccionemos esos movimientos técnicos.



¿Qué elementos considera usted para escoger a los atletas de velocidad?

Son muchos elementos y variantes. En el país prevalecen los deportistas que más rápido reaccionan al estímulo. También, se destacan los que tienen raíces en la Costa. Si tomamos como referencia a las cuatro atletas de la posta, miramos que sus raíces genéticas están allá. Yuliana Angulo y Marizol Landázuri son de Esmeraldas y Romina es de Guayaquil. Ángela tiene raíces en Esmeraldas. Como se trata de un deporte de fuerza explosiva se requiere de un desarrollo vertiginoso de sus habilidades.



¿Qué habilidades?

El talento facilita el movimiento técnico. Yo hago selección de talentos, no entreno a chicos que no tengan condiciones. El atleta ya debe venir con un desarrollo somatotipo (forma corporal externa) porque la velocidad se entrena, el talento es innato, es un factor biológico y hereditario.



La prueba de relevos tiene un alto componente técnico. ¿Cómo se clasificó Ecuador al Mundial en esta modalidad con 45 días de entrenamiento?

Pesó mucho esos dos años que no trabajamos en la sistematización de movimientos técnicos del relevo. Perdí el interés porque veía casi imposible seguir desarrollándolo. Fueron las cuatro atletas las que manifestaron su interés por esta participación. Hoy, tenemos el compromiso de seguir trabajando, porque en el Mundial de Atletismo vamos a encontrar otro nivel, tenemos que prepararnos para lograr una presentación más grande.



¿Cuál es ahora el requerimiento de preparación?

Necesitamos plantear un período competitivo para la posta donde se deben incluir cinco o seis competencias de nivel, podría ser en Europa o en Estados Unidos, donde las competencias universitarias son exigentes. Queremos trabajar para lograr un desenlace final muy bueno en el Mundial. Hay que entrenarse, rectificar, mejorar.



¿Qué significa esta clasificación al Mundial?

Orgullo, porque se logró el objetivo luego de vencer una cantidad de vicisitudes. Esta clasificación nos reafirma como país frente a potencias mundiales. Comprometidos con un proceso y con el país, somos embajadores de Ecuador en el exterior.