El Nacional y Clan juvenil colistas del torneo se enfrentan en el Atahualpa

Compromiso. Esa fue la palabra que utilizaron jugadores de El Nacional y el entrenador uruguayo Eduardo Favaro, en una reunión privada que ­mantuvieron en el complejo de Tumbaco.

El estratega les pidió que se comprometieran más para mejorar el rendimiento, y los jugadores acordaron esforzarse al máximo en los encuentros. Es que El Nacional es undécimo en la tabla de posiciones, con apenas 10 puntos. Con siete derrotas, siete empates y una victoria, los puros criollos se encuentran en la zona directa al descenso.



Al final de la temporada, los dos peores clubes en la tabla acumulada perderán la categoría. “Debemos ser más sinceros. En ocasiones, no se da lo que se espera. Ahora, estamos mentalizados en ganar”, recalcó el golero Johan Padilla, quien intervino en la reunión. Con ello, los militares se enfocaron en alcanzar el triunfo ante el Clan Juvenil.



El encuentro se disputa desde las 12:00 de hoy, en el estadio Atahualpa, por la jornada 16 del torneo. Su rival es último con seis puntos. Sin embargo, los dirigidos por Favaro no se confían. Admiten que ambos planteles están desesperados por alcanzar el triunfo, y esto podría influir en el desarrollo del cotejo. Tito Manjarrez, presidente del plantel rojo, también visitó a los jugadores en el entrenamiento del jueves pasado.



Se sentó en el césped para dialogar con algunos de ellos y, posteriormente, se reunió con el DT Favaro. El directivo admite la situación complicada del plantel en los aspectos deportivo y económico (el conjunto militar tiene un déficit que supera los USD 3,5 millones). Manjarrez defiende que el plantel disputa el torneo con jóvenes valores y jugadores que se ajustan al presupuesto de USD 5 millones, este año.



Eso le impide reforzarse con futbolistas cotizados que juegan en el exterior. Para el duelo de hoy, Padilla precisa que lo más importante será controlar la pelota. “Estamos fallando mucho en el juego, en la entrega del balón”, expresa y admite que eso genera molestia en el grupo. El plantel también ha tenido problemas en la defensa. En 15 cotejos ha recibido 26 goles. Solo el Clan lo ‘supera’, con 28 anotaciones en contra. Así, el duelo de hoy será entre los planteles más goleados del campeonato.



Ante el cuadro de Sangolquí, Favaro no contará con Adolfo Muñoz, quien sufrió un desgarro muscular. Tampoco estarán Alejandro Villalba, Cristian Cordero (lesionados) y Javier Quiñónez (suspendido). Al frente estará un plantel que también ha logrado un solo triunfo en la Serie A. Los dirigidos por Carlos Sevilla acumulan una victoria, tres empates y 10 derrotas. Sevilla insiste en que sus jugadores deben mejorar su concentración en los partidos. Indica que eso les permitirá salir de la última posición.



El técnico ecuatoriano también tuvo problemas para armar la alineación. Omar Andrade sufrió una distensión de ligamento y volverá a jugar en unas cuatro semanas. Al mediocampista se suman Johnny Baldeón, Rodrigo Sánchez y el haitiano Judelin Aveska, quienes también están lesionados. El conjunto de Sangolquí se ha entrenado esta semana en Calderón.



Sin embargo, el plantel irá a entrenarse a Loreto, en Sangolquí, en los próximos días. El reto de los directivos del Clan es mantener al plantel en la Serie A, división en la que se estrena desde esta temporada. Su trayectoria contrasta con la de El Nacional, que ha ganado trece títulos.