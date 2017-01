El mercado movió 100 fichajes a pesar de la crisis que vive el fútbol en Ecuador

Liga de Quito entró a la danza de compra y venta de futbolistas con una chequera limitada. Cuando los directivos albos preguntaron por el manabita Jordan Sierra, de 18 años, Delfín -dueño de los derechos- lo cotizó en USD 500 000.

Esteban Paz, directivo albo, prefirió no continuar con las negociaciones porque vincular a Sierra significaba un alto egreso económico y ahora es tiempo de ahorrar en la ‘U’.



La Comisión Económica y la Comisión de Fútbol decidieron recortar el presupuesto del 2017 en un 30% con relación al presupuesto del año pasado. “No podemos ir a buscar los mejores jugadores porque hay que ser responsables con las finanzas . No queremos estar con problemas para pagar. Hacemos un gran esfuerzo por armar el equipo”, dijo Paz.



El presupuesto de Liga de Quito bordeará los USD 7 millones. En ese rubro está incluida la contratación de los extranjeros. Los uruguayos Horacio Salaberry y Rubén Olivera, de 33 años. Este último fue repatriado del fútbol italiano y llegó por pedido del DT Gustavo Munúa.



La política de ahorro ante la crisis económica ha impedido contratar grandes figuras. Liga ha vinculado solo cinco futbolistas nacionales y se desprendió de Brahian Alemán, uno de lo más costosos del 2016. También hubo ajustes en los salarios. El Nacional y Universidad Católica, equipos capitalinos, son los que menos contrataciones han realizado a 21 días del inicio del campeonato.



Los puros criollos todavía mantienen negociaciones con más jugadores. “La economía del club no da para grandes contrataciones. Subirán futbolistas jóvenes a Primera y mantendremos la política de ahorro”, manifiesta Tito Manjarrez, presidente del rojo.



El déficit del club supera los USD 4,5 millones. El plan de la directiva es clasificar a la fase de grupos en la Copa Libertadores para aliviar el saldo en contra y ayudar a sostener el presupuesto de este año.



Los clubes de la Serie A tienen la obligación de presentar los presupuestos y el financiamiento que tendrán en esta temporada ante la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).



La Agremiación de Futbolistas del Ecuador (AFE) pidió a la FEF que todos los clubes se pongan al día para que puedan iniciar el torneo de este año.



Los clubes todavía arrastran deudas con el Servicio de Rentas Internas (SRI) y con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Aunque la cifra no ha sido cuantificada, hay pagos mensuales que realizan equipos como El Nacional, Deportivo Cuenca...



A pesar de la crisis por la que atraviesan los clubes y el déficit supera los USD 40 millones, hasta el momento los equipos han confirmado 100 contrataciones de futbolistas.



Delfín es uno de los equipos que más ha contratado. José Delgado, presidente del equipo manabita, explicó que los auspiciantes son quienes ayudan a solventar la llegada de refuerzos. El ‘cetáceo’ ha contratado 14 futbolistas. El último fue Carlos Garcés.



Los derechos del atacante eran de Liga de Quito. Delfín ofertó USD 150 000 por el préstamo, según Esteban Paz.



Deportivo Cuenca es otro club que se maneja con cautela para no agravar su crisis. Terminó el año con un déficit de USD 1,3 millones. Fausto Carvallo, el presidente morlaco, detalla que el techo de los sueldos en esta temporada será de USD 8 000.



La misma estrategia se aplica en el Clan Juvenil. El equipo recién ascendido a Primera no ha contratado futbolistas extranjeros. Los salarios de la plantilla no superan los USD 6 000 y el presupuesto será de USD 1,5 millones.



Otra vez, en los 12 clubes, la principal fuente de financiamiento serán los derechos de televisión. El Clan y Macará de Ambato, los recién ascendidos, calculan que recibirán sobre los USD 850 000.

Barcelona y Emelec, los dos equipos del Astillero, son los que tendrán los presupuestos más altos. En ambos equipos los salarios son los más altos y superan los USD 40 000. Según la AFE, el 90% de los futbolistas del país cobran entre USD 375 y 3 000.