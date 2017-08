Rafael Márquez clama inocencia tras vinculación por EE.UU. con el narco

El futbolista mexicano Rafael Márquez, capitán de la selección de México, clamó su inocencia la noche del miércoles (9 de agosto del 2017 ) tras ser señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como presunto testaferro de un capo del narcotráfico.

"Niego categóricamente cualquier relación con alguna de estas organizaciones", dijo Márquez ante la prensa en las instalaciones del club Atlas, su actual equipo, en la ciudad mexicana de Guadalajara.



"Este es el partido más difícil de mi vida", añadió. Márquez, de 38 años y considerado un ícono del fútbol mexicano,fue incluido el miércoles en una lista negra por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) como presunto socio del narcotraficante Raúl Flores Hernández.

Foto de archivo del 23 de junio de 2014 del defensa mexicano Rafael Márquez celebrando después de anotar durante un partido de fútbol del Grupo A entre Croacia y México en la Arena de Pernambuco en Recife durante la Copa Mundial de la FIFA 2014. Foto: AFP



El jugador, hombre de confianza del técnico Juan Carlos Osorio como líder del grupo en el "Tri", se encuentra en esa lista junto a otras 21 personas y 43 empresas, todas ellas sancionadas con el congelamiento de sus bienes en Estados Unidos.



Tras el anuncio del Departamento del Tesoro, Márquez se presentó voluntariamente ante la Fiscalía general de México para declarar. Después de algunas horas, dio un mensaje a medios para asegurar que no tiene nada que ver con el crimen organizado y que colaborará "en la medida de lo posible" a las autoridades de ambos países.



"Comprendo la situación jurídica en la que me encuentro y de inmediato me abocaré al esclarecimiento de los hechos (...) Intentaré esclarecer todo esto en cuanto se pueda y ser el Rafa Márquez que ustedes conocen", manifestó.

Foto de archivo del 5 de marzo de 2016 de Rafael Márquez de Atlas celebrando después de un gol al Santos durante su partido de fútbol mexicano Clausura 2016 en el estadio Jalisco, en Guadalajara, México. Foto: AFP



Los bienes de Márquez en Estados Unidos fueron congelados. La sanción también prohíbe a personas de nacionalidad estadounidenses hacer transacciones con él o con sus empresas, además de anularle la visa.



Además del jugador, el cantante mexicano Julio César Álvarez Montelongo, conocido como Julión Álvarez, también fue vinculado a Flores, un narcotraficante con posibles nexos con los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación y al que también sancionaron.



Álvarez, que tenía previstos unos conciertos en Estados Unidos, también negó las acusaciones y dijo que estas serían producto de "la envidia" o incluso de "cuestiones políticas". "Ambos tienen una relación de larga data con Flores Hernández y han actuado como testaferros para él y su organización transnacional de tráfico de drogas y mantenían activos en su nombre", afirmó la OFAC, que estimó en cerca de dos décadas el tiempo de relación entre Márquez y Flores Hernández.



El capo, que según versiones de prensa fue detenido en el estado de Jalisco (oeste), el 20 de julio, tiene una de las bases de operaciones en la ciudad de Guadalajara, donde Márquez vive e inició su carrera futbolística en el Atlas.



El Departamento del Tesoro informó que, en coordinación con la Procuraduría General de México (fiscalía), se confiscaron diversos bienes de Flores, entre ellos el Grand Casino de Guadalajara, unos 550 kilómetros al noroeste de Ciudad de México.



Según las acusaciones, Flores opera de manera independiente pero tiene "alianzas estratégicas" con el liderazgo del Cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco Nueva Generación en México.



Empezó en el negocio de las drogas en la década de los 80. En la lista de personas y entidades sancionadas hay nueve empresas y organizaciones deportivas ligadas a Márquez, como la Escuela de Fútbol Rafael Márquez, la fundación Fútbol y Corazón y el Grupo Nutricional Ahoma.



La OFAC indicó que las sanciones se tomaron después de varios años de investigaciones y forman parte de un esfuerzo más amplio con las agencias gubernamentales mexicanas para desmantelar las redes financieras del narcotráfico.



Márquez, que desde 2016 está otra vez en el Atlas de Guadalajara, su primer club, jugó en varios equipos extranjeros. Empezó en el Mónaco (1999-2003), antes de pasar a Barcelona (2003-2010), y luego en Hellas Verona (2014-2015) y New York Red Bulls (2010-2012). Está en pareja con la modelo mexicana Jaydy Michel, ex mujer del cantante español Alejandro Sanz, con la que tiene un hijo de un año.