Marizol Landázuri: ‘Cómo se quiere cosechar si no hay siembra’

Marizol Landázuri ganó los 100 metros y 200 metros del Grand Prix Sudamericano, el fin de semana. En los 100 m, venció a Ángela Tenorio, con un registro de 11:13 segundos. La esmeraldeña corrió la semifinal de las Olimpiadas Río 2016 y conformó el equipo de postas que fue séptimo en el Mundial 2017. Este año quedó fuera del Plan de Alto Rendimiento (PAR) del Ministerio del Deporte, por el que se entrega un estímulo económico mensual y financiamiento para sus entrenamientos y competencias en el país y en el exterior.

¿Cómo tomó usted su exclusión del PAR?



Me sorprendió, nunca me imaginé que iba a salir del programa del PAR. He tratado de mantener los primeros lugares en todas las competencias a las que voy, pero esta exclusión me sirvió para pensar las cosas, para reflexionar si estaba dando todo mi potencial al país.



Desde el 2013, cada año cambian los parámetros para formar parte del PAR. ¿Cómo toman estos cambios?



Muy mal, porque me parece que es jugar con el esfuerzo de los aletas. Cada deportista hace su proyecto para los Juegos Olímpicos Tokio 2020. El ciclo dura cuatro años, pero quienes establecen los parámetros quieren incluir al deportista seis meses antes, en ese período nadie puede lograr buenos resultados. Me dolió conocer que mientras hay deportistas juveniles que fueron excluidos, en el PAR se quedaron deportistas que superan los 40 años; ellos ya no pueden dar más.



El Ministerio hoy les exige medallas y victorias para estar en el PAR. ¿Hay lógica en ello?



Cómo se quiere cosechar si no hay siembra. Si el Ministerio quiere tener deportistas de alto rendimiento, debe invertir en ellos. Estamos hablando de dinero. Por ejemplo, sin recursos yo no podría ir con mis compañeros de entrenamiento, Ángela Tenorio y Álex Quiñónez, a Estados Unidos por un mes. Necesito irme con ellos para seguir mejorando.



¿Qué le ha tocado hacer para financiar su año?



Golpear muchas puertas. Afortunadamente, amigos y la empresa privada escucharon mis pedidos y ya estoy recibiendo ayuda económica. Ojalá que el día que pueda lograr mi clasificación a los Juegos Olímpicos, esta gente que hoy nos margina no diga que nos apoyó. Los desmentiré.



Pero ya no me quita el sueño estar en el PAR porque abrieron otras puertas para mí.



¿Qué empresas?



Antes del Grand Prix Suda­mericano, hablé con la gente de la fabricante de ropa deportiva TSX. Les expliqué la situación. Me van a apoyar para viajar a EE.UU. Afortunadamente mi entrenador, Nelson Gutiérrez, me sigue apoyando, él no ha dejado de dirigir mis prácticas, pese a que quedé fuera del PAR.



¿Tiene una agenda de competencias para el año?



Todo dependerá del dinero que pueda reunir. Mucha gente se enteró por Facebook­ que ya no estoy en el PAR. He recibido donaciones voluntarias de USD 100, USD 200, USD 500, porque dicen que conocen de mi esfuerzo diario. Me fui a España hace tres semanas gracias a que un amigo alquiló su departamento, y me entregó USD 900 para comprar el boleto aéreo. También he recibido el apoyo del Comité Olímpico. Si no fuera por todos ellos, estaría en Esmeraldas comiendo cocadas.



La marca de 11:13 segundos con la que ganó los 100 m, el sábado, le clasifica a los Juegos Odesur. Allá se volverá a enfrentar a su compañera Ángela Tenorio. ¿Cómo manejan esa rivalidad?



Somos rivales en el partidor. El entrenador Nelson Gutiérrez nos ha enseñado a llevar esta relación con profesionalismo. Nos entrenamos juntas, pero ella tiene sus pruebas, yo las mías. Competimos en lugares diferentes y nos entrenamos juntas para mejorar.



¿Siente la presión de ganar el oro en Odesur para regresar al PAR?



Con los triunfos del fin de semana estoy segura que llegarán otras personas a apoyarme. Mi objetivo es llegar a la final de Juegos Olímpicos y para ello se requiere de un proceso, que precisamente lo estoy iniciando. Es la primera vez que corro en 11:13, mi mejor marca era 11;26. Me siento feliz y satisfecha.



¿Qué hizo en España, además de entrenarse?



Firmé con el club Playas de Castrillón. Con ellos voy a competir en algunas pruebas del circuito Europeo, será después de los Juegos Odesur.