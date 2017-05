Marizol Landázuri correrá los 100 metros del mundial

A la esmeraldeña Marizol Landázuri le estimulan los desafíos. “La constancia hace que mis retos en la vida sean interesantes. ¡Convencida, es momento de la gloria!”, repite antes de sus entrenamientos.

Esa frase está escrita en su cuenta de Twitter, donde la velocista suele postear fotos e información sobre sus competencias en el país y en el exterior. El año pasado publicó la información de su participación en el Grand Prix de Colombia, denominado Ximena Restrepo, donde alcanzó el oro en los 100 metros planos.



El sábado pasado, la tricolor de 25 años, volvió a esa lid y repitió el oro. Pero esta vez, la victoria trajo una recompensa adicional: la clasificación al Mundial de Londres. El certamen, que reunirá a los mejores velocistas, se cumplirá entre el 5 y 13 de agosto.



El sábado, Landázuri impuso un tiempo de 11.26, que le permitió alcanzar la marca necesaria para ir al Mundial. Detrás, se ubicó la también ecuatoriana Ángela Tenorio, quien cruzó la meta en 11.29. El podio lo completó la dominicana Mariely Sánchez.



La ecuatoriana Romina Cifuentes logró la cuarta casilla con 11.56, mientras que su compatriota Juliana Angulo fue quinta con 11.61.



Con esta clasificación, Landázuri dio otra alegría al país. El lunes pasado, junto a Tenorio, Yuliana Angulo y Romina Cifuentes consiguieron el cupo para la prueba de relevos 4x100 del Mundial de Londres. En esa lid, las ‘gacelas’ ecuatorianas terminaron séptimas y cumplieron su objetivo, ante potencias mundiales.



Landázuri y el equipo de postas son entrenados por el cubano Nelson Gutiérrez, quien ha logrado metas importantes que demuestran el desarrollo de esta modalidad.



El técnico destaca el talento de la ecuatoriana y de sus compañeras para obtener logros futuros para el país.



Caicedo estableció un récord sudamericano

​

En el Gran Prix del sábado pasado, también intervino Maribel Caicedo, de 19 años.



‘Estrellita’, como es conocida la esmeraldeña, dejó su nombre bien en alto en la lid. La atleta estableció un nuevo récord sudamericano Sub 20 de los 100 metros con vallas al ganar la prueba con 13.19.



Su carrera se cumplió en el estadio Alfonso Galvis Duque. Detrás de la ecuatoriana, se ubicó la venezolana Génesis Romero, quien llegó segunda con 13.23. La colombiana Lina Flórez fue tercera con 13.61.



El récord anterior pertenecía a la brasileña Maila de Paula Machado, quien en el 2000 había impuesto una marca de 13:25. Este logro fue resaltado por Manuel Bravo, presidente de la Federación Ecuatoriana de Atletismo (FEA).



“Se trata de una atleta de apenas 19 años. Es un gran logro para una deportista de su edad”, expresó el directivo. Añadió que, por su edad, no se le puede pedir aún clasificación a un Mundial. Se espera su “explosión” para los próximos años.



Además, según la FEA la marca impuesta por Caicedo está apenas a tres centésimas de segundo de la más antigua del atletismo ecuatoriano impuesta por Nancy Vallecilla, con 13:16. Este registró se logró en Indianápolis, Estados Unidos, en 1987.



Según la Federación, el registro de Caicedo está a 20 centésimas de la marca para el Mundial de Londres.



Colombia es un país que trae buenos recuerdos a la tricolor. Ahí logró el título mundial Sub 18, hace dos años en Cali. En esa ciudad, también consiguió su mejor registro con las vallas de mayores/juveniles (con un tiempo de 13.41).



En otra prueba, el ecuatoriano John Jairo Valencia fue vigésimo en los 200 metros. Mientras que Emerson Chalá fue tercero con 51.51 en la serie A de los 400 metros vallas.

Ecuador asimismo está clasificado al Mundial británico con Andrés Chocho (en los 20 y 50 kilómetros), Paola Pérez (20 kilómetros), Byron Piedra (en la maratón) y Ángela Brito (en posta).