Sharapova se despide en semifinales de Stuttgart en su regreso tras 15 meses de suspensión

La rusa Maria Sharapova perdió este sábado 29 de abril de 2017 en semifinales del Torneo WTA de Stuttgart (Alemania) contra la francesa Kristina Mladenovic, por 3-6, 7-5, 6-4, en su vuelta a la competición tras una suspensión de quince meses por dopaje.

Sharapova, ganadora de cinco títulos de Grand Slam, cayó en un titánico partido de 2 horas y 38 minutos, por lo que no podrá ganar el torneo en su regreso tras dar positivo al meldonium en el Abierto de Australia de 2016.



“Sharapova es una tenista muy difícil de jugar y fue muy agresiva desde la primera bola ” , afirmó Mladenovic tras su triunfo. “Al principio del partido pasé muchas dificultades, pero seguí luchando, por lo que estoy muy feliz de que el esfuerzo haya merecido la pena ” , añadió la francesa.



Mladenovic ha sido una de las más críticas con Sharapova y, en la jornada previa de la semifinal, acusó a la rusa de contar con ayuda extra, al haber recibido invitaciones (wild cards) para jugar en los torneos de Stuttgart, Madrid y Roma.



Tras haber comenzado el torneo con un ránking mundial de cero el miércoles, debido a su suspensión, el hecho de llegar a semifinales en la ciudad alemana, hizo subir a la rusa hasta el puesto 260 de la clasificación WTA.



“No estoy enfadada, pero me gustaría haber aprovechado la oportunidad cuando estaba por delante en el segundo set. Estoy un poco decepcionada por haberla dejado volver al partido, ganar confianza y jugar bien” , dijo Sharapova.



¿Estará en Roland Garros?



Sharapova sabrá el 16 de mayo si recibirá otra 'wild card' para poder participar en el Torneo de Roland Garros en París.



Mladenovic se enfrentará en la final del domingo 30 de abril a la alemana Laura Siegemund, que también recibió una 'wild card' para poder participar en Stuttgart y que dio la sorpresa derrotando este sábado a la cuarta favorita, la rumana Simona Halep, por 6-4 y 7-5.



El torneo de la ciudad alemana se disputa sobre tierra batida y reparte 649 200 euros en premios. Sharapova regresó el miércoles 26 y pasó tres rondas en Stuttgart, con todos los proyectores mirando a la rusa, pero Mladenovic era su primera rival del Top-20 mundial.



La rusa, que pareció relajarse partido a partido, reencontró en tres días todas las facetas de su tenis. “Si al inicio de la semana me habrían dicho que llegaba hasta semifinales, habría estado contenta” , dijo la rusa.



“Estoy feliz con la forma en que jugué. Nunca estás segura del nivel que vas a tener en la pista, pero siento que es una buena base con la que he empezado” , añadió.



Número 1 del mundo a los 18 años, ganadora de cinco torneos del Grand Slam, la rusa fue sancionada en un principio con dos años por la Federación Internacional de Tenis (ITF) en enero de 2016, pero el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) redujo el castigo a 15 meses, que concluyeron el pasado miércoles al estimar que la rusa no se dopó con el ánimo de mejorar su rendimiento.



La tenista tomó durante años el meldonium, pero este producto pasó a la lista de sustancias dopantes en enero de 2016. Sharapova aseguró que lo siguió tomando por error, al no comprobar el nuevo listado de medicamentos prohibidos.