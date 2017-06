Equipo de atletas que se prepara para Tokio 2020 encontró un patrocinador 

Un equipo de atletas en Quito realiza concentraciones, adquiere uniformes nuevos y hasta compra pasajes aéreos para competir fuera del país gracias a un patrocinio privado.

En tiempos que algunos grandes equipos del fútbol ecuatoriano tienen dificultades para conseguir auspiciantes, el grupo de marchistas que se entrena en La Carolina, con la guía de Javier Cayambe, tuvo la fortuna de encontrar ayuda en el Centro Médico de Especialidades y Diagnóstico Vida (Cendiavia).



Gracias a eso, el marchista Xavier Mena y el técnico Cayambe viajaron a España donde este sábado 3 de junio se realiza el XXXI Gran Premio Cantones de La Coruña, que incluye el evento de 20 km marcha. El otro integrante de esta delegación, David Hurtado, recibió el pasaje por parte de Concentración Deportiva de Pichincha (CDP).

Ambos atletas se prueban hoy (sábado 3 de junio) desde las 11:00 de Ecuador en un evento “fuerte técnicamente, con buen juzgamiento que nos servirá mucho para aprender y continuar avanzando en nuestro objetivo que es Tokio 2020", dijo Hurtado antes del viaje.

El marchista de 18 años, ganador de la Copa Panamericana en Lima en mayo, se siente con nuevas motivaciones. “Es bueno sentir que por fin tenemos un respaldo, eso nos motiva a todos”, añadió el ‘Pollo’, como conocen al marchista que cursa el último año en el Técnico Sucre.



"Créame que para nosotros han sido como ángeles que llegaron del cielo", aseguró el entrenador en relación a los personeros del centro médico que ahora los ayuda para sus entrenamientos.

Cayambe guía también a ejecutivos, quienes practican atletismo y triatlón. Uno de esos pupilos fue el nexo con el centro y después de un par de conversaciones Cendiavia decidió patrocinar al equipo, en el que también se ejercitan los juveniles Óscar Cárdenas y Belén Villalba.



Con el aporte que reciben mensualmente, del que sacan para movilizaciones y alimentación, Mena y Hurtado realizaron una concentración de dos semanas en mayo, en la casa de su entrenador, lo que aprovecharon para descansar adecuadamente ya que así evitaron los largos viajes diarios en bus al sur de Quito donde están ubicados sus hogares. Ellos se ejercitan en La Carolina, Los Chasquis y otros escenarios del norte.

“Todo inicia porque Héctor Calderón los conoció en el entrenamiento. Él nos comentó en la oficina que los chicos eran buenos, pero que no tenían los recursos apropiados. Tratamos de ayudarlos para que no pierdan las metas en el camino”, indicó Jessica Argotti, personera de Cendiavia.



"Son buenos chicos, es algo que me gustó al conocerlos. Son sanos, se les ve en la mirada, y realmente se esfuerzan. Tienen el impulso de un entrenador que cree en sus capacidades. Nosotros también creemos en ellos”, añadió Argotti.



El objetivo de Mena y de Hurtado es buscar una clasificación a Juegos Olímpicos, y lo intentarán para Tokio 2020. Ellos cuentan con poco apoyo de las entidades deportivas. En este momento, CDP los ayuda con la merienda.