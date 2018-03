Luis Saritama: ‘El hincha sale perjudicado si no hay transmisión por la TV’

Entrevista a Luis Saritama, excapitán del Deportivo Quito

¿Cómo afecta al futbolista todo este problema generado por los derechos de televisión?

Es claro que afecta mucho a toda la estructura del fútbol. Especialmente a los clubes, al no tener la posibilidad de negociar sus derechos de televisión. Con todos los ingresos que eso representa hay una afectación total. Los clubes son los más perjudicados con todo esto, que lamentablemente todavía no se puede resolver. Esperamos que se solucione lo más pronto posible.



¿Cree que ha existido influencia política en el tema de los derechos?

Sí. Creo que hay que investigar y bastante en todo este tema. Se ha indagado mucho sobre cómo fue el contrato de los derechos de televisión. Habría que indagar hasta qué punto la política ha llegado a incidir en el fútbol. Se ha hablado bastante de eso. Hay muchos intereses de empresas involucradas que han sido parte de todo lo que se está dando en la problemática de los derechos de TV.



¿Pierde el hincha por el hecho de que no se transmitan los partidos como ha ocurrido en estas últimas dos fechas?

Pierde el hincha. Pierden los clubes. El primer impacto es para el hincha porque no puede ver al equipo de sus amores y tampoco puede ver el fútbol. También hay un efecto dominó que afecta a los clubes, a los futbolistas, a las empresas que han pautado con los equipos para mostrarse en la televisión, mostrarse al público. Todo eso afecta al fútbol del país y a todos sus actores.



¿Cómo hace usted para ver los partidos del campeonato nacional?

En ese sentido, la verdad, he visto fútbol yendo a los estadios. Es la única forma de ver. Los canales de redes sociales han sido la alternativa. Claro que no es lo mismo. Toca estar investigando, consultando, ver en qué canal o red social se puede ver. Facebook o YouTube son alternativas. Eso es molestoso y no lo puede ver. He tenido que ir a los estadios.



¿A qué partidos ha ido en las últimas semanas?

Fui a ver el partido de Independiente. También asistí al partido de El Nacional. Esos principalmente. Miré el partido de Liga de Quito y Aucas por el canal oficial. He podido ver los partidos de los torneos internacionales como Copa Libertadores. Afortunadamente esos partidos sí se pueden ver.

¿Cómo está su futuro en el fútbol?

Todavía estamos conversando con la actual directiva del Deportivo Quito. Hablé con Juan Manuel Aguirre (el presidente de la ‘AKD’). Por el momento estoy evaluando algunas cosas para poder confirmar un arreglo y empezar a jugar en el club. Ojalá ya podamos participar con el equipo en el Campeonato de Segunda, pero también hay otras ofertas que tengo que analizar.



¿Ya estuvo entrenándose en el Deportivo Quito?



Sí. Me entrené hace unas semanas para poder encontrar ritmo físico. Ahí conocí a los muchachos que están en el club. Creo que hay un buen grupo como para pelear. Lamentablemente será difícil con los 18 puntos restados.



Biografía. Nació en Loja el 20 de octubre de 1983. Fue campeón con Deportivo Quito. Jugó en LDU (Q), Barcelona y Deportivo Cuenca.