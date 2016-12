Luis Caicedo promete trabajo para dar alegrías a la afición del Cruzeiro 

El defensa ecuatoriano Luis 'Cunti' Caicedo realizó las pruebas físicas en el Cruzeiro de Brasil y se quedó impresionado por las estructura del club, según una publicación de la página oficial del equipo.

"Estoy sorprendido por toda la estructura, no esperaba todo esto. Me siento muy feliz de ser parte de esta familia en el futuro. Me siento muy feliz y agradecido, como mi familia", dijo el deportista a través de www.cruzeiro.com.br.



El seleccionado nacional se destacó en el 2016 en el Independiente del Valle, finalista de la Copa Libertadores. Sus buenas actuaciones lo catapultaron también a la Selección que marcha tercera en las eliminatorias sudamericanas.



"Voy a trabajar para dar una alegría a la afición", añadió el guayaquileño de 24 años.