Luan, el arma de Gremio para vencer al Real Madrid

Gremio de Porto Alegre intentará mañana dar el golpe ante el Real Madrid en la final del Mundial de Clubes de la FIFA y para eso dependerá de lo que pueda realizar en el campo Luan, su más incisivo hombre de ataque. El delantero de 24 años llega al duelo decisivo ante el equipo español tras haber sido distinguido como el mejor jugador de la Copa Libertadores que el equipo brasileño ganó hace dos semanas.

Además, tuvo un gran año también en el ámbito local. Por ese motivo, es muy grande la expectación sobre cómo será su desempeño ante un Real Madrid que, a pesar de no realizar una gran temporada, aún cuenta en su plantilla con muchos de los mejores jugadores del mundo. La responsabilidad de Luan como referencia de su equipo, asimismo, aumenta ante la ausencia en los Emiratos Árabes de Arthur, el otro gran futbolista de los brasileños estos años.



El 'Tricolor Gaúcho' sintió la ausencia del volante en la victoria 1-0 ante Pachuca de México por la semifinal del Mundialito. Sin Arthur, su principal hombre en la mitad de la cancha, Gremio generó poco juego y, al mismo tiempo, Luan se vio sobrecargado en la función de crear las principales jugadas ofensivas de su equipo.



Sobre el duelo de mañana, el atacante declaró que Gremio tendrá una postura diferente que Al Jazira, ya que consideró que el quipo local solo se defendió a pesar de haber complicado al Real Madrid. "Al Jazira tiene una postura diferente a la nuestra. Se propusieron defender. Nuestro equipo no es así. Tenemos que hacer lo que venimos haciendo porque creo que no vale la pena llegar a una final y cambiar la postura", declaró.



Luan debutó como profesional en Gremio en 2014, al que llegó para completar su formación en categorías inferiores después de haber jugado en el modesto Tanabi del interior del estado de Sao Paulo. Desde entonces lleva convertidos 63 goles en el club del sur de Brasil. El futbolista es habitualmente comparado a su entrenador, Renato Gaúcho, máximo ídolo de la historia del club, y quien mucho tuvo que ver con su gran desempeño en la conquista de la Copa Intercontinental que el club brasileño ganó en 1983.



Quizás las comparaciones no lo sean tanto por el estilo de juego, ya que Renato era un aguerrido atacante, mientras que este jugador que nació en la ciudad paulista de San José de Río Preto es un futbolista muy técnico. Tal vez lo sea porque ambos son referencias de ataque. También luce la camiseta número siete como lo hacía su entrenador.



Sus buenas actuaciones no pasaron desapercibidas en Europa y ante la posibilidad de una oferta del exterior, Gremio y el jugador anunciaron horas antes de la segunda semifinal de la Libertadores ante Barcelona de Ecuador que habían renovado el contrato hasta 2020. El delantero será en la final de mañana uno de los jugadores más observados, ya que es en esta clase de partidos en los que se confirman los pergaminos ganados previamente.



El partido frente al Real Madrid es su primer gran examen ante un equipo de nivel mundial. Por ese motivo, mucho dependerá de su actuaciónen Abu Dabi si Luan jugará en un futuro cercano en un gran club del Viejo Continente.