¿Liga de Quito se queda sin preparador físico?

El ambiente en Liga de Quito no es bueno. Alejandro Valenzuela, el preparador físico del club, no contesta el celular. El uruguayo había manifestado durante la semana que se iría sí LDU no ganaba a Macará. Y Liga perdió ante los ambateños 3-2.

Lo más sorprendente fue que Valenzuela no estuvo ni en la banca de suplentes en la Casa Blanca. Al ser consultado el DT Gustavo Munúa dio una respuesta: "Valenzuela no estuvo en la banca porque quería ver el partido más tranquilo desde arriba (de las gradas)", dijo el entrenador.



Franklin Salas, integrante del cuerpo técnico que también mira los partidos desde las gradas, prefirió no hablar del tema.



Valenzuela y Munúa trabajan por primera vez juntos desde enero pasado en LDU. Sin embargo, las explosivas declaraciones del preparador físico han provocado desentendimientos. Primero dijo que el plantel no asimilaba la metodología de trabajo y días después ofreció disculpas.



Ahora Valenzuela condicionó su continuidad a un resultado y Munúa no ha dejado claro que pasará.



La Comisión de fútbol de los albos tiene previsto reunirse para analizar el problema con una urgencia de por medio: Liga jugará el miércoles ante Barcelona, en Guayaquil, el partido diferido.