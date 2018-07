Delfín SC y Liga de Quito igualan 0-0 en el estadio Jocay de Manta 

LEA TAMBIÉN

Delfín SC y Liga de Quito empatan 0-0 en los primeros 20 minutos del partido que se realiza en el estadio Jocay de Manta por la primera fecha, de la segunda etapa, en Ecuador.

En los primeros minutos se vio un partido de ida y vuelta, entretenido, sin un claro dominador y también sin opciones muy claras de anotar.



Una de las más claras fue para los visitantes cuando Jhojan Julio logró ingresar al área, tras superar a dos defensores, y su remate salió desviado por poco a los 14'.

Con su triunfo en el primer semestre en Ecuador, los albos se clasificaron a la final por el título de campeón. No obstante, si logran imponerse también en la segunda etapa no habrá final y se consagrarán campeones. Por ello, los jugadores del DT Pablo Repetto tienen el objetivo de conseguir puntos en el estadio del puerto manabita donde cayeron derrotados en el primer semestre.



En LDU, el delantero en punta será el ecuatoriano Juan Luis Anangonó. Los universitarios no cuentan más con el que fue su goleador, el argentino Hernán Barcos, que fichó por el Cruzeiro de Brasil.

Por su parte, los locales, del DT argentino Fabián Bustos, no contarán con Andrés Chicaiza, quien se encuentra suspendido.



LDU también piensa en el partido de Copa Sudamericana el 25 de julio.

¡COOOOOON EL NÚMEROOOO DOOOOOCE!🔊🔊🔊🔊

Alineación del Orgullo de Manabí para su primer partido de esta Segunda Etapa.

¡POR MANTA Y MANABÍ!💙💛#ElOrgulloDeManabí pic.twitter.com/9MSO7taOP8 — Delfín Sporting Club (@DelfinSC) 21 de julio de 2018